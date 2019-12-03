إصابة شاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، الثلاثاء، بالخليل.
وأفادت المصادر المحلية أن الشاب الفلسطيني أصيب برصاص الاحتلال إثر مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم العروب شمالي الخليل.
أصيب شاب فلسطيني بالرصاص الحي، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، الثلاثاء، بالخليل.
وأفادت المصادر المحلية أن الشاب الفلسطيني أصيب برصاص الاحتلال إثر مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم العروب شمالي الخليل.
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