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دولي

الاتحاد الأوروبي يهدد برد "موحّد" على تلويح واشنطن برسوم تستهدف منتجات فرنسية

الاتحاد الأوروبي يهدد برد "موحّد" على تلويح واشنطن برسوم تستهدف منتجات فرنسية
رام الله - دنيا الوطن
 أكد الاتحاد الأوروبي، أنه سيرد بشكل "موحّد" على تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية على منتجات فرنسية، داعيًا الولايات المتحدة للحوار.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية دانيال روزاريو، اليوم الثلاثاء، في تصريح له: "كما هو الحال في جميع الأمور المرتبطة بالتجارة، سيتحرك الاتحاد الأوروبي ويرد بصوت واحد وسيبقى موحداً" وفق صحيفة النهار.

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