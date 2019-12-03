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شاهد: السيسي يكشف حلم جديد رأه منذ 40 عاماً

شاهد: السيسي يكشف حلم جديد رأه منذ 40 عاماً
عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عدداً من المشروعات التنموية في نطاق محافظة دمياط، منها مشروع الإسكان المتوسط بدار مصر، وأول فندق خمس نجوم بمنطقة الدلتا في مدينة رأس البر، ومحطة متعددة الأغراض في ميناء دمياط.

وقال السيسي في كلمة على هامش افتتاح المشروعات إن كل ما يراه المصريون الآن (من تنمية) هو حلم رآه منذ 40 عاماً، مضيفاً: "مدينة الأثاث لما اتعملت، كنت بحلم زي ما حلمت بحملة فيروس سي، كنت بحلم بعالمية الأثاث، مش محلية الأثاث، لكن فيه ناس لسه بتستورد أثاث للمصريين".

وتابع السيسي: "الحلم اللي عندي هو العالمية، إيه يا بتوع دمياط!، معندكوش حلم، هو الناس بطلت حلم وتجري على حلمها، بتكلم على كل المصريين، اللي بتشوفوه دا، دا حلم أنا حلمته وأنا صغير من 40 سنين، ولما جيت في المكان دا، ربنا مكننا".

وأضاف الرئيس السيسي: "إحنا مغيرناش كتير (لم نغير كثيرا) في تطوير الأثاث، كانت الفكرة إننا نعمل مركز للتطوير عشان يبقى إنتاجنا للسوق المصري والعالمي، فيه دول في العالم، الدنيا بتروحلها عشان تجيب منها، مش أثاث، لأ، كل حاجة، الناس دي حققت دا بالعمل مش وهي نايمة، كنت متصور إننا محتاجين 2000 ورشة على الـ1300 ورشة، الحلم لازم نتمسك بيه، لأن المشاكل لن تنتهي، ودا دور الحكومة، ومش بقول كدا عشان الورش تتاخد، لكن دا مؤشر بالنسبالي، هي لا بتاكل ولا بتشرب".

 


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