شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي تصدر بياناً "مهماً" بشأن زيارة وفدها إلى مصر

الجهاد الإسلامي تصدر بياناً "مهماً" بشأن زيارة وفدها إلى مصر
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، أن الزيارة التي يقوم بها الأمين العام للحركة زياد النخالة، والوفد المرافق له لجمهورية مصر العربية، تأتي في إطار تعزيز العلاقات مع الأشقاء المصريين، والبحث عن كيفية إنهاء معاناة الناس في الذهاب والإياب لمصر، وكذلك العمل على إطلاق سراح بعض الموقوفين الفلسطينيين لدى أجهزة أمنية مصرية. 

وأفادت الجهاد الإسلامي في تصريح وصل "دنيا الوطن" أن مصر خلال هذه الزيارة، ستقوم بممارسة الضغط على الاحتلال لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وبالذات المشاركين في مسيرات العودة، وإلزام العدو بوقف استهدافهم، كونهم من رعى اتفاق وقف النار بالجولة الأخيرة بعد استشهاد القائد بهاء أبو العطا.

وختمت: إننا نعتبر بعض التصريحات التي صدرت عن قيادات فلسطينية عابثة، أو محللين مصريين، حول زيارة وفد الحركة للقاهرة، تأتي في خانة التسويق للتسوية، والتطبيع مع العدو الإسرائيلي، وإرباك الزيارة، وهذا يسيء لمصر ولدورها، للأسف الشديد".

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