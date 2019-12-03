الديك: التنمية الاجتماعية تولي اهتماماً خاصاً لتوفير كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة

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رام الله - دنيا الوطن

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك، في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُصادف اليوم الثلاثاء، الثالث من كانون الأول/ ديسمبر، أن الوزارة تعمل على مراجعة المسودة الرابعة لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتوفير أرضية تشريعية تضمن حقوقهم، حيث يشكلون ما نسبته في فلسطين 2.1% حسب الجهاز المركزي لاحصاء.



وأضاف الديك، خلال الحفل الذي أقامته وكالة الغوث اليوم، في كلية مجتمع المرأة (كلية الطيرة) بمدينة رام الله، نحو تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وقيادتهم، واتخاذ إجراءات بشأن خطة التنمية 2030 بحضور مدير عمليات الوكالة في الضفة الغربية جوين لويس، واللجان الشعبية للمعاقين في مخيمات الضفة الغربية، والأشخاص ذوي الإعاقة، وتخلله الحفل عدد من الكلمات لوكيل الوزارة، ولمديرة عمليات (أونروا)، مدير قسم الشؤون والخدمات العامة في وكالة الغوث ولبنة مضية، بالإضافة لفقرات فنية متعددة.



وأكد، تواصل الوزارة دعمها بصفتها شريك استراتيجي لخدمة الفئات المهشمة، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواصلة الوزارة سياساتها الهادفة إلى تعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التنموية، واستثمار قدراتهم وتنميتها، وتدريبهم وتأهيلهم على إدارة المشاريع، ودمجهم في العملية التنموية.



وأشار الديك، نحن كوزارة تنمية اجتماعية نولي اهتمام كبيراً وجهداً لهذه الفئة المهمة من مجتمعنا الفلسطيني، بتوفير خدمات مختلفة، وتعزيز الجانب الحقوقي في الأنظمة والقوانين التي نعمل بها.



وأوضح، أن الوزارة تولي الاهتمام لفئة المعاقين بجهد حقيقي عبر السياسات والتشريعات ببرامجها وخدماتها، وذلك ضمن برنامج الحماية الاجتماعية، ومشدداً على حقهم الأساسي بالصحة والتعليم والوصول لكافة الخدمات، قائلاً "يمثل هذا اليوم فرصة للمراجعة والتقييم نحو العمل التطوير، وخدمتهم وإدماجهم في المجتمع".



وتقدم الديك بالشكر للشريك الاستراتيجي للوزارة وكالة الغوث، مؤكداً أن ما تتعرض له الوكالة من محاولات الشطب والتضييق المالي من قبل إدارة ترامب ودولة الاحتلال لن تمر، كما حيا أبناء شعبنا في كافة المخيمات، الذين علمونا أبجديات النضال الوطني والصمود.