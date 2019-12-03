شؤون فلسطينية

الديك: التنمية الاجتماعية تولي اهتماماً خاصاً لتوفير كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة

الديك: التنمية الاجتماعية تولي اهتماماً خاصاً لتوفير كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، داوود الديك، في اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُصادف اليوم الثلاثاء، الثالث من كانون الأول/ ديسمبر، أن الوزارة تعمل على مراجعة المسودة الرابعة لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لتوفير أرضية تشريعية تضمن حقوقهم، حيث يشكلون ما نسبته في فلسطين 2.1% حسب الجهاز المركزي لاحصاء.

وأضاف الديك، خلال الحفل الذي أقامته وكالة الغوث اليوم، في كلية مجتمع المرأة (كلية الطيرة) بمدينة رام الله، نحو تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وقيادتهم، واتخاذ إجراءات بشأن خطة التنمية 2030 بحضور مدير عمليات الوكالة في الضفة الغربية جوين لويس، واللجان الشعبية للمعاقين في مخيمات الضفة الغربية، والأشخاص ذوي الإعاقة، وتخلله الحفل عدد من الكلمات لوكيل الوزارة، ولمديرة عمليات (أونروا)، مدير قسم الشؤون والخدمات العامة في وكالة الغوث ولبنة مضية، بالإضافة لفقرات فنية متعددة.

وأكد، تواصل الوزارة دعمها بصفتها شريك استراتيجي لخدمة الفئات المهشمة، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواصلة الوزارة سياساتها الهادفة إلى تعزيز دور الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التنموية، واستثمار قدراتهم وتنميتها، وتدريبهم وتأهيلهم على إدارة المشاريع، ودمجهم في العملية التنموية.

وأشار الديك، نحن كوزارة تنمية اجتماعية نولي اهتمام كبيراً وجهداً لهذه الفئة المهمة من مجتمعنا الفلسطيني، بتوفير خدمات مختلفة، وتعزيز الجانب الحقوقي في الأنظمة والقوانين التي نعمل بها.

وأوضح، أن الوزارة تولي الاهتمام لفئة المعاقين بجهد حقيقي عبر السياسات والتشريعات ببرامجها وخدماتها، وذلك ضمن برنامج الحماية الاجتماعية، ومشدداً على حقهم الأساسي بالصحة والتعليم والوصول لكافة الخدمات، قائلاً "يمثل هذا اليوم فرصة للمراجعة والتقييم نحو العمل التطوير، وخدمتهم وإدماجهم في المجتمع".

وتقدم الديك بالشكر للشريك الاستراتيجي للوزارة وكالة الغوث، مؤكداً أن ما تتعرض له الوكالة من محاولات الشطب والتضييق المالي من قبل إدارة ترامب ودولة الاحتلال لن تمر، كما حيا أبناء شعبنا في كافة المخيمات، الذين علمونا أبجديات النضال الوطني والصمود.

أخبار ذات صلة

انطلاق أعمال مؤتمر الأطراف الـ 25 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ

انطلاق أعمال مؤتمر الأطراف الـ 25 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ

الجهاد الإسلامي تصدر بياناً &#34;مهماً&#34; بشأن زيارة وفدها إلى مصر

الجهاد الإسلامي تصدر بياناً "مهماً" بشأن زيارة وفدها إلى مصر

المالكي: واجبنا ضمان قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تحمل مسؤولياتها بنزاهة وقوة

المالكي: واجبنا ضمان قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تحمل مسؤولياتها بنزاهة وقوة

الاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب طوباس

الاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب طوباس

المتطرف &#34;غليك&#34; يقود اقتحاماً جديداً للأقصى

المتطرف "غليك" يقود اقتحاماً جديداً للأقصى

الدفاع المدني يتعامل مع 1691 حادث إنقاذ وحريق خلال الشهر الماضي

الدفاع المدني يتعامل مع 1691 حادث إنقاذ وحريق خلال الشهر الماضي

الأورومتوسطي: إغلاق المؤسسات ومصادرة الأراضي تكريس لسياسة إسرائيل بتغيير هوية القدس

الأورومتوسطي: إغلاق المؤسسات ومصادرة الأراضي تكريس لسياسة إسرائيل بتغيير هوية القدس

الصحة بغزة: تشغيل جهاز التراساوند لاكتشاف التشوهات الخلقية مبكرا

الصحة بغزة: تشغيل جهاز التراساوند لاكتشاف التشوهات الخلقية مبكرا

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

انطلاق أعمال مؤتمر الأطراف الـ 25 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ

انطلاق أعمال مؤتمر الأطراف الـ 25 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ

الديك: التنمية الاجتماعية تولي اهتماماً خاصاً لتوفير كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة

الديك: التنمية الاجتماعية تولي اهتماماً خاصاً لتوفير كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة

المالكي: واجبنا ضمان قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تحمل مسؤولياتها بنزاهة وقوة

المالكي: واجبنا ضمان قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تحمل مسؤولياتها بنزاهة وقوة

الاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب طوباس

الاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب طوباس

المتطرف &#34;غليك&#34; يقود اقتحاماً جديداً للأقصى

المتطرف "غليك" يقود اقتحاماً جديداً للأقصى

الدفاع المدني يتعامل مع 1691 حادث إنقاذ وحريق خلال الشهر الماضي

الدفاع المدني يتعامل مع 1691 حادث إنقاذ وحريق خلال الشهر الماضي

الأورومتوسطي: إغلاق المؤسسات ومصادرة الأراضي تكريس لسياسة إسرائيل بتغيير هوية القدس

الأورومتوسطي: إغلاق المؤسسات ومصادرة الأراضي تكريس لسياسة إسرائيل بتغيير هوية القدس

الصحة بغزة: تشغيل جهاز التراساوند لاكتشاف التشوهات الخلقية مبكرا

الصحة بغزة: تشغيل جهاز التراساوند لاكتشاف التشوهات الخلقية مبكرا

منوعات

أصغر منها بـ10 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن زوج الراقصة جوهرة

أصغر منها بـ10 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن زوج الراقصة جوهرة

محمد عسّاف يتخذ قرارًا رومانسيًا جديدًا

محمد عسّاف يتخذ قرارًا رومانسيًا جديدًا

خطر قاتل يُهدّد رضيع ملك ماليزيا السابق وعارضة الأزياء الروسية

خطر قاتل يُهدّد رضيع ملك ماليزيا السابق وعارضة الأزياء الروسية

فنانة خليجية تضع الماكياج أثناء القيادة وتتعرض لحادث مروع

فنانة خليجية تضع الماكياج أثناء القيادة وتتعرض لحادث مروع

شاهد: ردّ قاس من إليسا على أحد حاضري حفلها

شاهد: ردّ قاس من إليسا على أحد حاضري حفلها

زوجة خالد سامي تكشف عن حاجته لزراعة كلى.. وسبب عدم تبرع ابنته سارة له

زوجة خالد سامي تكشف عن حاجته لزراعة كلى.. وسبب عدم تبرع ابنته سارة له

هالة فاخر تفاجئ الجميع وتظهر بدون حجاب في السعودية

هالة فاخر تفاجئ الجميع وتظهر بدون حجاب في السعودية

أنباء عن حمل مريم سعيد بعد شائعات زواجها من ثري خليجي

أنباء عن حمل مريم سعيد بعد شائعات زواجها من ثري خليجي

وفاة الفنان المصري محمد خيري

وفاة الفنان المصري محمد خيري

بعد أزمة الفيديوهات المُخلة.. الراقصة جوهرة تُحذر الجمهور

بعد أزمة الفيديوهات المُخلة.. الراقصة جوهرة تُحذر الجمهور

عربي

مستشار الملك سلمان يتحدث عن جهوده ضد إسرائيل وزيارته لإيران

مستشار الملك سلمان يتحدث عن جهوده ضد إسرائيل وزيارته لإيران

الإمارات تُشيد بالرئيس السوري بشار الأسد

الإمارات تُشيد بالرئيس السوري بشار الأسد

شاهد: منسحباً من لقاء تلفزيوني.. وزير أردني: لا أسجل على نفسي التحاور مع إسرائيلي

شاهد: منسحباً من لقاء تلفزيوني.. وزير أردني: لا أسجل على نفسي التحاور مع إسرائيلي

تفاصيل رسالة بشار الأسد لأسير سوري بالسجون الإسرائيلية

تفاصيل رسالة بشار الأسد لأسير سوري بالسجون الإسرائيلية