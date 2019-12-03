مصرع ستة أشخاص في حريق مصنع للسيراميك بالخرطوم

















رام الله - دنيا الوطنأفادت لجنة أطباء السودان المركزية، بمصرع ستة أشخاص، اليوم الثلاثاء، فيما أصيب 42 آخرون، في مصنع للسيراميك بالعاصمة السودانية الخرطوم، بسبب انفجار خزان الغاز الملحق بالمصنع.وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً وفيديوهات للنيران، وهي تلتهم المصنع، وسط تصاعد كثيف للدخان، وتحدثت مصادر عن وقوع خسائر فادحة في بنية المصنع، وإصابات بين العمال، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).