الاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب طوباس

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على جرار زراعي لأحد المواطنين، أثناء عمله في سهل البقيعة جنوب شرق طوباس.



وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية، داهمت السهل، واستولت على جرار زراعي للمواطن عبد محمد بني عودة.



يذكر، أن آليات الاحتلال الإسرائيلي، كانت قد هدمت صباح اليوم خزاني مياه في منطقة (عينون) بسهل طوباس، بسعة 1000 كوب لكل منهما، ويرويان مئات الدونمات الزراعية.