المتطرف "غليك" يقود اقتحاماً جديداً للأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

قاد المستوطن المتطرف يهودا غليك، اليوم الثلاثاء، اقتحاماً جديداً للمسجد المسجد الأقصى المبارك، برفقة عشرات المستوطنين.



وأفادت مصادر محلية، بأن المتطرف غليك، اقتحم الأقصى مع عشرات المستوطنين من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، وغادروه من باب السلسلة.



وفي السياق، قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 62 مستوطناً، اقتحموا الأقصى، وسط تعزيزات عسكرية مشددة.