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إسرائيل تكشف موعد تصدير الغاز الطبيعي لمصر والأردن

إسرائيل تكشف موعد تصدير الغاز الطبيعي لمصر والأردن
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، عن موعد تصدير الغاز الطبيعي من حقل "ليفياثان" في البحر الأبيض المتوسط إلى مصر والأردن.

وأوضح الوزير، وفق صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أن الغاز الطبيعي، سيبدأ بالتدفق من حقل "ليفياثان" الإسرائيلي على البحر المتوسط، في غضون أسبوعين، تمهيداً لتصديره للأردن ومصر.

وأضاف شتاينتس: "سيبدأ تصدير الغاز إلى مصر والأردن بعد وقت قصير"، ويقع حقل الغاز على بعد حوالي 130 كيلومتراً قبالة ميناء حيفا في شمال فلسطين المحتلة.

وتابع وزير الطاقة الإسرائيلي: "على الرغم من اعتراضات بعض المختصين بالبيئة، فإنه لا يوجد ما يمنع إسرائيل من تصدير الغاز إلى أوروبا".

ونقلت الصحيفة عن بنيامين زومر، نائب رئيس شركة نوبل إنرجي قوله: "قبل نهاية العام، سنبدأ بتزويد السوق المحلية، وفي الأسابيع التالية، سنبدأ بالتصدير إلى مصر والأردن".

وشركة نوبل إنرجي، التي تتخذ من ولاية تكساس الأمريكية، مقراً لها، هي شريك رئيسي في استخراج الغاز من حقل "ليفياثان"، حيث كانت إسرائيل قد وقعت مع مصر في شباط/ فبراير 2018، اتفاقاً لتزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.

وقال نتنياهو آنذاك: "أرحب بالاتفاق التاريخي على تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، الذي سيدر المليارات على خزينة الدولة، لإنفاقها على التعليم والصحة، ويحقق الربح لمواطني إسرائيل".

وكان شتاينتس قال في كانون الثاني/ يناير الماضي: إن "تطوير حقل الغاز ليفياثان، سيغير الاقتصاد الإسرائيلي لعقود قادمة، وجلب مليارات الدولارات لإيرادات الدولة ومواطنيها، والأهم من ذلك، أنه سيسمح لإسرائيل بالتوقف عن استخدام الفحم الملوث".

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