شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يتعامل مع 1691 حادث إنقاذ وحريق خلال الشهر الماضي

الدفاع المدني يتعامل مع 1691 حادث إنقاذ وحريق خلال الشهر الماضي
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت العمليات المركزية، تقريرها الشهري لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر، حيث بلغت مجمل الحوادث التي تعاملت معها طواقم الدفاع المدني 1691 حادث حريق وإنقاذ، كانت 1369 حادث حريق و322 حادث إنقاذ، نتج عنها 128 إصابة في حوادث سير وحرائق منازل، وسقوط عن ارتفاعات.

وبالمقارنة مع الشهر الماضي، فإن حوادث الإنقاذ انخفضت بنسبة 20% وانخفضت بنسبة 10% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، فيما ارتفعت حوادث الحرائق مقارنة بالشهر الماضي 30%، وكانت حرائق الأعشاب الأعلى من بين الحرائق التي تعاملت معها طواقم الإطفاء بنسبة 58.67%، وسجل الإهمال أعلى الأسباب وقوع الحرائق بنسبة 48%، ويليه الحرق العمد.

وأصدرت إدارة الوقاية والسلامة العامة 1175 تصريحاً بعد الكشف على المنشآت والمؤسسات والحرف المختلفة ومطابقتها لشروط السلامة العامة وتنفيذ 3769 جولة ميدانية على تلك المنشآت والحرف والتجمع والمؤسسات، وتم أيضاً الكشف ومنح تصاريح عمل لـ 660 مصعداً كهربائياً.

وعلى صعيد النشاط التدريبي عقدت241 دورة تدريبية، واستفاد منها 78,632 متدرباً ومتدربة في علوم الدفاع المدني كافة، من إسعاف أولي وإنقاذ وإطفاء ووقاية وإخلاء وغيرها.

ويذكر، أن اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المدني، عُقد برئاسة  رئيس الوزراء، وزير الداخلية، دكتور محمد إشتية، لمناقشة الخطط، والجاهزية لفصل الشتاء.  

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