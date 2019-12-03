الصحة بغزة: تشغيل جهاز التراساوند لاكتشاف التشوهات الخلقية مبكرا

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت نهلة حلس مدير دائرة الأم والطفل في الإدارة العامة للرعاية الأولية حرص وزارة الصحة على تحسين جودة الخدمات التي تقدمها لرعاية السيدات الحوامل في مراكز الرعاية الأولية، وذلك من خلال توفير الأجهزة المتطورة، مشيرة الى توفيرها جهاز التراساوند (رباعي الأبعاد) لاكتشاف التشوهات الخلقية لدى الأجنة مبكرا، وذلك بدعم سخي من الهلال القطري.



وأوضحت حلس أن الجهاز يظهر الجنين كمجسم مع البعد الزمني للحركة، ويعطي الطبيب المعالج تدوير الصورة الملتقطة لأخذ البعد الثالث، ويستطيع اختراق الاشعة للأعضاء الداخلية (القلب_ الكليتين_ الكبد) وباقي أعضاء جسم الجنين الداخلية، والتي تستغرق بعض الوقت، وهي تعطي صورة واضحة لملامح الجنين قريبة من الصورة الفوتوغرافية، منوهة إلى تشخيص أدق التفاصيل لتشوهات جسم الجنين الخارجية كالشفة الأرنبية، وتشوهات الأذن والأطراف.



وأضافت "ان الجهاز يقدم صورة (مجسمة شاملة) لتتابع الحركات الحية للجنين داخل الرحم، مع إمكانية تخزين الصور والفيديو للجنين.



وأشارت أنه يتم متابعة الحالات من الفئة المستهدفة من السيدات الحوامل والتي يتم الشك في وجود تشوهات لدى جنينها في مراكز الرعاية الأولية لوزارة الصحة، ليتم متابعتها في مركز شهداء الرمال الصحي (عيادة الرمال).