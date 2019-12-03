شؤون فلسطينية

الديمقراطية: تقرير (أنكتاد) يؤكد ألا إمكانية لتنمية فلسطينية حقيقية في ظل الاحتلال

الديمقراطية: تقرير (أنكتاد) يؤكد ألا إمكانية لتنمية فلسطينية حقيقية في ظل الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أنكتاد) "أن تكلفة الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في الفترة الواقعة بين عام (2000 و2017) بلغ نحو (47.7) بليون دولار، أي ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد الوطني لعام 2017، وإن الاقتصاد يتكبد الخسائر بسبب إهدار العائدات والأثقال التي تضعها دفعات الفوائد عليه، وتشمل الخسائر (28.2) بليون دولار فوائد (و6.6) بليون دولار عوائد مالية مسربة لإسرائيل.

وبحسب التقرير، الذي قدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، ونشر على الموقع الرسمي للمنظمة الدولية، يوم أمس، فإن حجم الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني، تعود إلى إجراءات الاحتلال الإسرائيلي، وتشمل القيود على حرية حركة المواطنين الفلسطينيين والبضائع، وسيطرة إسرائيل على المنطقة (ج) في الضفة الغربية، وعلى جميع المعابر الحدودية، وإنكار حق الفلسطينيين في استخدام أراضيهم ومصادرهم البشرية والطبيعية، وحرمان الحكومة الفلسطينية من السيطرة الهادفة على المصادر المالية.

وتشير (أنكتاد) إلى أن دراسة أجريت على نموذج مطابق للاقتصاد الفلسطيني، ووجدت أنه لو تم استخدام 48 بليون دولار في المصروفات لكان بالإمكان خلق مليوني فرصة عمل خلال الأعوام 18 الماضية، أي بمعدل 111،000 وظيفة سنوياً.

إن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وإذ تعتبر أن هذا التقرير الدولي، جاء ليؤكد حقيقة سبق وأن حذرنا منها في العديد من المناسبات بأن أسباب الأزمة الحقيقية التي يعيشها الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني بشكل عام هو الاحتلال وممارساته، وانه من غير المنطقي ان نتحدث عن اي عملية نهوض مستقبلي دون ازالة المعيقات الاساسية التي تحد من امكانية اي تطوير.. وبالتالي فلا يمكن لأي خطة اقتصادية مهما كانت طموحة ان تتحقق على ارض الواقع في ظل وجود احتلال وعلى خلفية ان "لا امكانية للتعايش بين التنمية والاحتلال".

وتدعو الجبهة الديمقراطية قيادة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى خطوات جرئية التزاما بما نصت عليه قرارات المجلس الوطني لعام 2018 وقرارات المجالس المركزية والتحرر من اتفاق أوسلو وقيوده والتزاماته والانفكاك عن بروتوكول باريس الاقتصادي، والتحرر من قيوده والتزاماته وتبني سياسة اقتصادية واجتماعية جديدة وبديلة تستجيب وتعزز قدرة شعبنا على الصمود وتطوير مقاومته الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان.

أخبار ذات صلة

انطلاق أعمال مؤتمر الأطراف الـ 25 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ

انطلاق أعمال مؤتمر الأطراف الـ 25 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ

الجهاد الإسلامي تصدر بياناً &#34;مهماً&#34; بشأن زيارة وفدها إلى مصر

الجهاد الإسلامي تصدر بياناً "مهماً" بشأن زيارة وفدها إلى مصر

الديك: التنمية الاجتماعية تولي اهتماماً خاصاً لتوفير كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة

الديك: التنمية الاجتماعية تولي اهتماماً خاصاً لتوفير كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة

المالكي: واجبنا ضمان قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تحمل مسؤولياتها بنزاهة وقوة

المالكي: واجبنا ضمان قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تحمل مسؤولياتها بنزاهة وقوة

الاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب طوباس

الاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب طوباس

المتطرف &#34;غليك&#34; يقود اقتحاماً جديداً للأقصى

المتطرف "غليك" يقود اقتحاماً جديداً للأقصى

الدفاع المدني يتعامل مع 1691 حادث إنقاذ وحريق خلال الشهر الماضي

الدفاع المدني يتعامل مع 1691 حادث إنقاذ وحريق خلال الشهر الماضي

الأورومتوسطي: إغلاق المؤسسات ومصادرة الأراضي تكريس لسياسة إسرائيل بتغيير هوية القدس

الأورومتوسطي: إغلاق المؤسسات ومصادرة الأراضي تكريس لسياسة إسرائيل بتغيير هوية القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

انطلاق أعمال مؤتمر الأطراف الـ 25 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ

انطلاق أعمال مؤتمر الأطراف الـ 25 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ

الديك: التنمية الاجتماعية تولي اهتماماً خاصاً لتوفير كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة

الديك: التنمية الاجتماعية تولي اهتماماً خاصاً لتوفير كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة

المالكي: واجبنا ضمان قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تحمل مسؤولياتها بنزاهة وقوة

المالكي: واجبنا ضمان قدرة المحكمة الجنائية الدولية على تحمل مسؤولياتها بنزاهة وقوة

الاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب طوباس

الاحتلال يستولي على جرار زراعي جنوب طوباس

المتطرف &#34;غليك&#34; يقود اقتحاماً جديداً للأقصى

المتطرف "غليك" يقود اقتحاماً جديداً للأقصى

الدفاع المدني يتعامل مع 1691 حادث إنقاذ وحريق خلال الشهر الماضي

الدفاع المدني يتعامل مع 1691 حادث إنقاذ وحريق خلال الشهر الماضي

الأورومتوسطي: إغلاق المؤسسات ومصادرة الأراضي تكريس لسياسة إسرائيل بتغيير هوية القدس

الأورومتوسطي: إغلاق المؤسسات ومصادرة الأراضي تكريس لسياسة إسرائيل بتغيير هوية القدس

الصحة بغزة: تشغيل جهاز التراساوند لاكتشاف التشوهات الخلقية مبكرا

الصحة بغزة: تشغيل جهاز التراساوند لاكتشاف التشوهات الخلقية مبكرا

منوعات

أصغر منها بـ10 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن زوج الراقصة جوهرة

أصغر منها بـ10 سنوات.. معلومات لا تعرفها عن زوج الراقصة جوهرة

محمد عسّاف يتخذ قرارًا رومانسيًا جديدًا

محمد عسّاف يتخذ قرارًا رومانسيًا جديدًا

خطر قاتل يُهدّد رضيع ملك ماليزيا السابق وعارضة الأزياء الروسية

خطر قاتل يُهدّد رضيع ملك ماليزيا السابق وعارضة الأزياء الروسية

فنانة خليجية تضع الماكياج أثناء القيادة وتتعرض لحادث مروع

فنانة خليجية تضع الماكياج أثناء القيادة وتتعرض لحادث مروع

شاهد: ردّ قاس من إليسا على أحد حاضري حفلها

شاهد: ردّ قاس من إليسا على أحد حاضري حفلها

زوجة خالد سامي تكشف عن حاجته لزراعة كلى.. وسبب عدم تبرع ابنته سارة له

زوجة خالد سامي تكشف عن حاجته لزراعة كلى.. وسبب عدم تبرع ابنته سارة له

هالة فاخر تفاجئ الجميع وتظهر بدون حجاب في السعودية

هالة فاخر تفاجئ الجميع وتظهر بدون حجاب في السعودية

أنباء عن حمل مريم سعيد بعد شائعات زواجها من ثري خليجي

أنباء عن حمل مريم سعيد بعد شائعات زواجها من ثري خليجي

وفاة الفنان المصري محمد خيري

وفاة الفنان المصري محمد خيري

بعد أزمة الفيديوهات المُخلة.. الراقصة جوهرة تُحذر الجمهور

بعد أزمة الفيديوهات المُخلة.. الراقصة جوهرة تُحذر الجمهور

عربي

مستشار الملك سلمان يتحدث عن جهوده ضد إسرائيل وزيارته لإيران

مستشار الملك سلمان يتحدث عن جهوده ضد إسرائيل وزيارته لإيران

الإمارات تُشيد بالرئيس السوري بشار الأسد

الإمارات تُشيد بالرئيس السوري بشار الأسد

شاهد: منسحباً من لقاء تلفزيوني.. وزير أردني: لا أسجل على نفسي التحاور مع إسرائيلي

شاهد: منسحباً من لقاء تلفزيوني.. وزير أردني: لا أسجل على نفسي التحاور مع إسرائيلي

تفاصيل رسالة بشار الأسد لأسير سوري بالسجون الإسرائيلية

تفاصيل رسالة بشار الأسد لأسير سوري بالسجون الإسرائيلية