الصحة تُحذّر من شراء الأدوية والمكملات الغذائية عبر الإنترنت

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، جمهور المواطنين من خطورة شراء الأدوية والمكملات الغذائية، التي يتم الترويج لها، وبيعها عبر شبكة الإنترنت.



وأضافت الوزارة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء، أن غالبية الأدوية والمستحضرات والمكملات الغذائية، التي يتم بيعها عبر الإنترنت غير مسجلة في وزارة الصحة، وغير معروفة المصدر ولا تركيبتها أو طرق تخزينها، لذا فإنها تصنف على أنها غير آمنة.



وأشارت إلى أنه لوحظ نشر العديد من الإعلانات المروجة للأدوية والمكملات الغذائية، ومستحضرات التنحيف المضللة للجمهور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتابع الوزارة هذه الإعلانات وتحيلها إلى النائب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها، لحماية المواطنين منها.