حلس: المستشفى الأمريكي والميناء العائم والهدنة طويلة الأمد هروب من استحقاق المصالحة





وشدد حلس، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الثلاثاء، على أن الانتخابات هي المدخل والمفتاح الرئيسي لإتمام المصالحة الوطنية، موضحاً أن دعوة الرئيس محمود عباس، لإجراء الانتخابات العامة، أربكت كل الذين لا يروق لهم تصويب الوضع الداخلي الفلسطيني، فظهرت هذه المشاريع من أجل الإبقاء على حالة الانقسام.





وأضاف حلس، أن الهدف من كل هذه المشاريع هو القفز عن حقوق شعبنا، واختزال كل القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا بالجوانب الإنسانية، كمدخل لتنفيذ ما تسمى (صفقة القرن).





واعتبر حلس، أن كل هذه الأمور لا تنطلي على شعبنا، الذي يعي تماماً أنها تأتي من أجل وضع العصي في دواليب المصالحة؛ لإعاقة إجراء الانتخابات، وخلق بدائل لكل من يرغب باستمرار حالة الانفصال.

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أحمد حلس: إن كافة المشاريع التي يجري الحديث عنها في قطاع غزة من المستشفى الأمريكي، والميناء العائم، والحديث عن هدنة طويلة الأمد مع حركة حماس، هي عملية هروب من الاستحقاق الوطني المتمسك بالمصالحة.