50 مستوطناً يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: "إن ما يقارب 50 مستوطناً، اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي"، بحسب وكالة (وفا).
وأضاف: "إن البلدة تشهد اقتحامات متكررة من قبل المستوطنين، وسط مضايقات وتهديدات؛ بايقاف مشروع ساحة البيدر السياحي من قبل قوات الاحتلال".
اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: "إن ما يقارب 50 مستوطناً، اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي"، بحسب وكالة (وفا).
وأضاف: "إن البلدة تشهد اقتحامات متكررة من قبل المستوطنين، وسط مضايقات وتهديدات؛ بايقاف مشروع ساحة البيدر السياحي من قبل قوات الاحتلال".
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