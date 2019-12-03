50 مستوطناً يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية بنابلس

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: "إن ما يقارب 50 مستوطناً، اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي"، بحسب وكالة (وفا).



وأضاف: "إن البلدة تشهد اقتحامات متكررة من قبل المستوطنين، وسط مضايقات وتهديدات؛ بايقاف مشروع ساحة البيدر السياحي من قبل قوات الاحتلال".