الجمعية العامة للأمم المتحدة تُطلق سلسلة اجتماعات حول القضية الفلسطينية اليوم



وأشار المالكي إلى أنه سيتم التصويت على عدد من مشاريع القرارات، حول الوضع في فلسطين، خاصة القدس خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء النقاشات، متوقعاً أن يتم التصويت على تجديد التفويض لوكالة (أونروا) في العاشر من هذا الشهر.



وتعقيباً على ما نشر، حول نية هندوراس نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، أكد وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، أنه لا يوجد ما يؤكد ذلك حتى الآن، وذلك بعد التواصل مع الجهات الرسمية في هندوراس لمعرفة حقيقة هذا الأمر.



وأوضح المالكي، أن إسرائيل تستخدم الأخبار الزائفة، وتحاول نشر مثل هذه الأخبار من أجل خلق حالة ضغط إضافية على هندوراس؛ لإجبارها على الاستجابة لمطلبها بنقل السفارة إلى القدس.



وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات وقائية في حال تبين أن هناك نية لدى هندوراس بنقل السفارة، منها البدء باتصالات مع الجامعة العربية لإرسال رسائل بالخصوص، ومنظمة التعاون الإسلامي وكذلك الجالية الفلسطينية في هذا البلد، إضافة إلى دراسة التحرك على المستويات القانونية.



في موضوع آخر، قال وزير الخارجية والمغتربين: "إن الإجراءات التي تسير في داخل المحكمة الجنائية بشأن الدراسة الأولية التي تجريها حول جرائم الاحتلال بطيئة جداً لسببين: منها وحسب قولهم عدم توفر الإمكانيات المالية، ونقص الأشخاص ممن لديهم القدرة والكفاءة للقيام بمثل هذه التحقيقات، إضافة إلى وجود عديد القضايا التي يجري التحقيق فيها من مختلف دول العالم.





وأكد المالكي، أن النقاشات التي تمت مع المدعية العامة، تؤشر إلى أنهم أصبحوا على مشارف استكمال الدراسة الأولية خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، والوصول إلى استنتاج يسمح لهم بالإعلان عن فتح التحقيق القضائي".



وفيما يتعلق بانتخاب فلسطين بالإجماع عضواً في المكتب التنفيذي لجمعية الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، قال المالكي: إنه نجاح وإنجاز كبير، يُسجل للدبلوماسية الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.



وأكد المالكي، أن انتخاب فلسطين في المكتب التنفيذي للجنائية الدولية، يعني أن هناك اعترافاً بالدور الذي تقوم به فلسطين، وأهمية القضية الفلسطينية بالنسبة لهذه الدول، وأن فلسطين تستطيع من خلال عضويتها، تحديد طبيعة الخطط والبرامج والفعاليات التي تقوم بها جمعية الدول الأعضاء بالمحكمة، بما فيها نشاطات مرتبطة بالتحقيقات الأولية وتسريعها، ولها علاقة أيضاً بتوفير موازنات لتسريع هذه التحقيقات، ومرتبطة أيضاً بالتركيز على التهديدات الأمريكية لقضاة المحكمة، وغيرها من القضايا الأخرى.

رام الله- دنيا الوطنتبدأ الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتباراً من اليوم، سلسلة اجتماعات حول الحالة في فلسطين، يلقي خلالها مندوب فلسطين الدائم بالأمم المتحدة، السفير رياض منصور، كلمة تتناول آخر المستجدات، والتطوارات في فلسطين.وقال الدكتور رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء: "إن عديد الدول ستقدم مداخلات خلال هذه الجلسة، تركز على القضية الفلسطينية، بحيث يمكن الاستفادة من كل ذلك لاحقاً لتقييم الوضع وتحديد الخطوات القادمة، التي يجب اتخاذها، إما بالذهاب للجمعية العامة أو لمجلس الأمن مجدداً".