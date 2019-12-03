الحسيني: استهداف القيادات بالقدس محاولة لتهويد المدينة ووتيرة الاعتدادات سترتفع

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رام الله - دنيا الوطن

قال عدنان الحسيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون القدس، عدنان الحسيني: "إن استهداف القيادات في القدس المحتلة، يأتي في إطار محاولة تهويد المدينة بكل ما فيها، متوقعاً في السياق، أن ترتفع وتيرة الاعتداءات، واستهداف القدس بكل مكوناتها".



وحول التوسع الاستيطاني، أكد الحسيني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن أموالاً ضخمة، تُضخ لزيادة الاستيطان وبناء المستوطنات، في محاولة لجر شعبنا إلى معركة كبيرة.