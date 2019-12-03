الشرطة تقبض على شخصين أحدهما أطلق النار داخل باحة مدرسة بجنين





وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، أن غرفة عمليات شرطة محافظة جنين، تلقت بلاغاً حول إقدام شخص بالتهجم على أحد المدارس التابعة لمديرية تربية وتعليم قباطية وذلك من خلال اطلاق النار داخل باحة المدرسة المذكورة.



وقالت الإدارة: "إن قوة من مركز شرطة قباطية، تحركت إلى مكان الحدث، وتم السيطرة على المشتبه به، وأثناء ذلك تجمهر العديد من المواطنين، مما استدعى مساندة قوة من شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية والتي ساهمت في إعادة الأمن والهدوء إلى المكان، ووتخلل ذلك القاء القبض على شخص اخر حاول اعاقة العمل الشرطي".





واشارت الإدارة إلى أنه تم نقل المشتبه به، والشخص الآخر، إلى جهة الاختصاص في شرطة المحافظة لمتابعة المقتضى القانوني بحقهما أصولا.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت الشرطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، شخصيْن، أحدهما أطلق النار داخل باحة مدرسة ببلدة قباطية بجنين، أما الآخر أعاق عمل الشرطة.