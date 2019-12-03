طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، أن السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأربعاء، سيكون للحافلات من السابعة حتى العاشرة من كشف (12/1).وشددت الوزارة في تصريح لها، على ضرورة تواجد المسافرين صباح غدٍ الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والالتزام بموعد سفرهم، حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.وطالبت الوزارة، المسافرين، بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.