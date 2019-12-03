الشرطة والأجهزة الأمنية تُتلف 163 مركبة غير قانونية برام الله

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أتلفت الشرطة والأجهزة الأمنية، اليوم، 163 مركبة غير قانونية، وألقت القبض على 17 شخصاً مطلوباً للقضاء خلال إجراءات أمنية لفرض الأمن والنظام العام في بلدتي قبيا وشقبا غرب رام الله.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية، وبالتعاون مع قيادة المنطقة، والعمليات المشتركة، منذ ساعات الصباح الباكر، نفذت إجراءات أمنية لفرض الأمن والنظام العام، وبسط سيادة القانون والقضاء على الظواهر السلبية، وضبط المركبات غير القانونية، وملاحقة الفارين من وجه العدالة في بلدتي شقبا وقبيا غرب رام الله.



وأضافت، أن الإجراءات الأمنية مستمرة ومتواصلة للقضاء على ظاهرة انتشار المركبات غير القانونية، داعية المواطنين إلى عدم استخدام المركبات غير القانونية لما تشكله من خطورة على المجتمع.