وفاة موقوف في سجن أريحا والشرطة والنيابة تُحققان

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، وفاة موقوف (60 عاماً)، اليوم الثلاثاء، في مستشفى أريحا الحكومي، وذلك بعد نقله من مركز توقيف شرطة محافظة أريحا.



وأشار ارزيقات في تصريح له، إلى أن الشرطة والنيابة العامة، باشرتا بإجراءات التحقيق؛ للوقوف على أسباب الوفاة.