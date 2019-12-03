شؤون فلسطينية

الأتيرة تُلقي كلمة مجموعة الـ77 والصين بمؤتمر الأطراف لتغير المناخ في مدريد

الأتيرة تُلقي كلمة مجموعة الـ77 والصين بمؤتمر الأطراف لتغير المناخ في مدريد
رام الله - دنيا الوطن
ألقت رئيس سلطة جودة البيئة، الوزيرة م. عدالة الأتيرة، كلمة مجموعة الـ 77 والصين، التي تترأسها دولة فلسطين منذ بداية العام الحالي، وذلك في افتتاح اجتماعات مؤتمر الأطراف الخامس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ، والمنعقدة في مدريد في الفترة من 2- 13 كانون الأول/ ديسمبر 2019.

وأكدت الأتيرة في كلمتها على أهمية حماية مصالح دول المجموعة التي تمثل مجموعة الدول النامية والتي تعتبر الأكثر تأثراً بالآثار السلبية لتغير المناخ وفي الوقت نفسه لم تكن من أسبابها، معربة عن قلقها بالآثار المتزايدة لتغير المناخ والتي ينتج عنها العديد من الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ مما يؤثر سلبا على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية تنفيذ خطط التنمية في هذه الدول.

وأشارت إلى ضرورة التمسك بمبادئ الاتفاقية مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية إتخاذ الإجراءات المناسبة للتصدي لتغير المناخ والتي يجب أن تتوافق مع الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، والعمل على الحفاظ على التوازن المتفق عليه في اتفاقية باريس بين جهود التخفيف وإجراءات التكيف، مع الاعتراف بالتهديدات الملحة والوجودية التي تواجهها دول العالم.

ودعت الأتيرة إلى ضرورة توحيد وتضافر الجهود لتحقيق المصالح المشتركة للمجموعة، مطالبة كافة الشركاء من البلدان المتقدمة الى توفير التمويل وبناء القدرات والدعم التكنولوجي للبلدان النامية في الوقت الذي نستجيب فيه بناءً على ظروفنا الوطنية المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت بان مجموعة 77 والصين، تتطلع إلى تعزيز إطار بناء القدرات بموجب الاتفاقية وضرورة الاتفاق على الترتيبات المؤسسية الأولية بشأن بناء القدرات بموجب اتفاق باريس، كما ينبغي تحسين أداء لجنة باريس لبناء القدرات وتوسيع نطاق ولايتها ودورها الأساسي في الترتيبات المؤسسية لاتفاق باريس.

وذكرت الأتيرة بأن التكيف يعتبر أحد الإجراءات المناخية ذات الأولوية الرئيسية بالنسبة للبلدان النامية التي تعاني من الآثار السلبية لتغير المناخ، وما ينتج عنها من خسائر وأضرار تؤثر سلباً على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتنموية والبيئية.

وشددت في كلمتها على أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان التدفق غير المسيس للموارد المالية من جانب جميع الآليات المالية بموجب الاتفاقية و(بروتوكول كيوتو) واتفاق باريس لجميع الأطراف المؤهلة، معربة عن تخوف المجموعة بشأن عدم استجابة مرفق البيئة العالمية للمراسلات الواردة من بعض أعضاء مجموعة الـ 77 الذين يطلبون الدعم.

وشكرت الأتيرة جمهورية تشيلي الصديقة، التي تترأس المؤتمر وكذلك مملكة أسبانيا على حسن تنظيم أعمال المؤتمر، مؤكدة بان دولة فلسطين، كرئيس للمجموعة، ستحافظ على وحدة المجموعة وستحرص على اتباع أعلى معايير الشفافية والتنسيق لحماية المصالح المشتركة للمجموعة.

وتقود دولة فلسطين منذ بداية العام الحالي المجموعة بكفاءة واقتدار في كافة المحافل الدولية، حيث تتكون المجموعة من 135 دولة وتمثل 80% من سكان العالم، وفيما تقود أيضاً مفاوضات التغير المناخي التي يترأسها السفير عمار حجازي، مساعد وزير الخارجية والمغتربين، والذي قدم خلالها رؤية رئاسة المجموعة حول تحركها خلال الأيام المقبلة.

ويشارك في الوفد التفاوضي، السفير حازم شبات، سفير دولة فلسطين في كينيا، وممثلها في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الموئل التابع للأمم المتحدة، وطاقم من وزارة الخارجية، وسلطة جودة البيئة.

أخبار ذات صلة

الشرطة تقبض على شخصين أحدهما أطلق النار داخل باحة مدرسة بجنين

الشرطة تقبض على شخصين أحدهما أطلق النار داخل باحة مدرسة بجنين

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

وفاة موقوف في سجن أريحا والشرطة والنيابة تُحققان

وفاة موقوف في سجن أريحا والشرطة والنيابة تُحققان

20 إصابة تُعيد (الحصبة) لقطاع غزة.. وهذه الفئات المُعرضة للإصابة

20 إصابة تُعيد (الحصبة) لقطاع غزة.. وهذه الفئات المُعرضة للإصابة

قيادي بحماس يتحدث عن تمويل الحملات الانتخابية ومرشح الرئاسة والجزيرة الصناعية

قيادي بحماس يتحدث عن تمويل الحملات الانتخابية ومرشح الرئاسة والجزيرة الصناعية

منظمة التحرير الفلسطينية تنعى المناضل المرحوم أحمد عبد الرحمن

منظمة التحرير الفلسطينية تنعى المناضل المرحوم أحمد عبد الرحمن

الاحتلال يُداهم منزلين بمخيم شعفاط واندلاع مواجهات مع المواطنين

الاحتلال يُداهم منزلين بمخيم شعفاط واندلاع مواجهات مع المواطنين

حماس تَردُّ على هجوم عزام الأحمد بشأن &#34;قواعد الاشتباك مع الاحتلال&#34;

حماس تَردُّ على هجوم عزام الأحمد بشأن "قواعد الاشتباك مع الاحتلال"

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

الأتيرة تُلقي كلمة مجموعة الـ77 والصين بمؤتمر الأطراف لتغير المناخ في مدريد

الأتيرة تُلقي كلمة مجموعة الـ77 والصين بمؤتمر الأطراف لتغير المناخ في مدريد

منظمة التحرير الفلسطينية تنعى المناضل المرحوم أحمد عبد الرحمن

منظمة التحرير الفلسطينية تنعى المناضل المرحوم أحمد عبد الرحمن

الاحتلال يُداهم منزلين بمخيم شعفاط واندلاع مواجهات مع المواطنين

الاحتلال يُداهم منزلين بمخيم شعفاط واندلاع مواجهات مع المواطنين

حماس تَردُّ على هجوم عزام الأحمد بشأن &#34;قواعد الاشتباك مع الاحتلال&#34;

حماس تَردُّ على هجوم عزام الأحمد بشأن "قواعد الاشتباك مع الاحتلال"

23 تدنيساً للمسجد الأقصى ومنع رفع الأذان 51 وقتاً بالإبراهيمي الشهر الماضي

23 تدنيساً للمسجد الأقصى ومنع رفع الأذان 51 وقتاً بالإبراهيمي الشهر الماضي

العوض: أُطالب حماس بألا تتغطى باسم بعض الفصائل لفتح اعتمادات مع أمريكا

العوض: أُطالب حماس بألا تتغطى باسم بعض الفصائل لفتح اعتمادات مع أمريكا

&#34;التعليم العالي&#34; تبدأ إجراءات افتتاح مكتب لها في بيت لحم

"التعليم العالي" تبدأ إجراءات افتتاح مكتب لها في بيت لحم

منوعات

محمد عسّاف يتخذ قرارًا رومانسيًا جديدًا

محمد عسّاف يتخذ قرارًا رومانسيًا جديدًا

خطر قاتل يُهدّد رضيع ملك ماليزيا السابق وعارضة الأزياء الروسية

خطر قاتل يُهدّد رضيع ملك ماليزيا السابق وعارضة الأزياء الروسية

فنانة خليجية تضع الماكياج أثناء القيادة وتتعرض لحادث مروع

فنانة خليجية تضع الماكياج أثناء القيادة وتتعرض لحادث مروع

شاهد: ردّ قاس من إليسا على أحد حاضري حفلها

شاهد: ردّ قاس من إليسا على أحد حاضري حفلها

زوجة خالد سامي تكشف عن حاجته لزراعة كلى.. وسبب عدم تبرع ابنته سارة له

زوجة خالد سامي تكشف عن حاجته لزراعة كلى.. وسبب عدم تبرع ابنته سارة له

هالة فاخر تفاجئ الجميع وتظهر بدون حجاب في السعودية

هالة فاخر تفاجئ الجميع وتظهر بدون حجاب في السعودية

أنباء عن حمل مريم سعيد بعد شائعات زواجها من ثري خليجي

أنباء عن حمل مريم سعيد بعد شائعات زواجها من ثري خليجي

وفاة الفنان المصري محمد خيري

وفاة الفنان المصري محمد خيري

بعد أزمة الفيديوهات المُخلة.. الراقصة جوهرة تُحذر الجمهور

بعد أزمة الفيديوهات المُخلة.. الراقصة جوهرة تُحذر الجمهور

شيماء سيف تنشر صورة &#34;ممنوعة من العرض&#34; في حفل زفافها

شيماء سيف تنشر صورة "ممنوعة من العرض" في حفل زفافها

عربي

الإمارات تُشيد بالرئيس السوري بشار الأسد

الإمارات تُشيد بالرئيس السوري بشار الأسد

تفاصيل رسالة بشار الأسد لأسير سوري بالسجون الإسرائيلية

تفاصيل رسالة بشار الأسد لأسير سوري بالسجون الإسرائيلية

شاهد: المتسلل الإسرائيلي للأردن يُقر بتهمة وينفي الأخرى

شاهد: المتسلل الإسرائيلي للأردن يُقر بتهمة وينفي الأخرى

بعد يومٍ من فاجعة تونس.. مصرع 17 شخصاً في انقلاب حافلة بالمغرب

بعد يومٍ من فاجعة تونس.. مصرع 17 شخصاً في انقلاب حافلة بالمغرب