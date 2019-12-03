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الإمارات تُشيد بالرئيس السوري بشار الأسد

الإمارات تُشيد بالرئيس السوري بشار الأسد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال القائم بالأعمال الإماراتي في دمشق، عبد الحكيم إبراهيم النعيمي: إن "العلاقات السورية الإماراتية متينة ومميزة وقوية، تقوم على أسس واضحة وثابتة، قاعدتها لم الشمل العربي عبر سياسة معتدلة". 

وأعرب النعيمي، عن أمله في أن "يسود الأمن والأمان والاستقرار ربوع سوريا، تحت قيادة الرئيس بشار الأسد"، وفق وكالة (سانا) السورية.

وشكر النعيمي الحكومة السورية، والشعب السوري على حفاوة الترحيب، والاستقبال ولطاقم وزارة الخارجية على الدعم الذي يقدمونه في سبيل تذليل الصعاب أمام السفارة الإماراتية؛ لتنفيذ واجباتها بهدف زيادة عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين".

وفي السياق، استعرض نائب وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً أن "سوريا والإمارات تتشاركان عناصر كثيرة من بينها العروبة، وعمق لحمة الدم، والانتماء والفرحة للإنجازات والانتصارات التي تتحقق في البلدين".

ولفت المقداد، إلى أن "سوريا لن تنسى أن الإمارات وقفت إلى جانبها في حربها على الإرهاب، وتم التعبير عن ذلك من خلال استقبال الإمارات للسوريين الذين اختاروها، حتى تنتهي الحرب الإرهابية على بلادهم، ونأمل عودتهم إلى وطنهم".

وأكد أن "سوريا تُحقق انتصارات كبيرة ضد الإرهاب، وبقية المناطق التي تسيطر عليها التنظيمات الإرهابية، ستعود إلى كنف الدولة"، داعياً إلى التعاون العربي في مواجهة المخاطر التي تتعرض لها المنطقة.

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