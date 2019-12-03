الاحتلال يُداهم منزلين بمخيم شعفاط واندلاع مواجهات مع المواطنين

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلين لعائلة خشان في مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة، وسط اندلاع مواجهات.



وأفاد ذوو العائلة، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت مخيم شعفاط، وفتشت منزلي الشقيقين ناصر وأحمد خشان في "الحارة التحتا" من مخيم شعفاط بعد مداهمتهما، وسط اندلاع مواجهات عنيفة مع المواطنين، تخللها إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).