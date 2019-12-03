حماس تَردُّ على هجوم عزام الأحمد بشأن "قواعد الاشتباك مع الاحتلال"

رد الناطق باسم حركة (حماس)، عبد اللطيف القانوع، على تصريحات عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح والتنفيذية لمنظمة التحرير، عزام الأحمد بشأن توضيح حماس والجهاد الإسلامي، ما هي قواعد الاشتباك مع الاحتلال.



وقال القانوع، في تصريح له عبر (تويتر): إن "قواعد الاشتباك التي يجهلها عزام الأحمد هي صنيعة المقاومة الفلسطينية التي منعت الاحتلال الإسرائيلي، أن يتقدم متراً واحداً في غزة أو يستبيح أرضها ويعتقل شبابها، وأجبرته أن يتراجع في عدوانه وألا ينفرد بشعبنا، وأفشلت أهدافه، وجعلته يفكر ملياً قبل تنفيذ أي محاولة اغتيال فيها".



وأضاف القانوع: "حديثه بشأن التنسيق الأمني لتسيير أمور الحياة يدلل أن التنسيق الأمني مع الاحتلال أصبح عقيدة راسخة لدى أجهزة أمن السلطة، ومهام يومية للحفاظ على أمن الاحتلال، وهو ما يتناقض مع قرار المجلس المركزي لحركة فتح، بوقف التنسيق الأمني مع العدو، والذي لا يزال حبيس الأدراج".



يذكر أن الأحمد، قال في تصريحات صحفية، أمس الاثنين: إن تفاهمات التهدئة بين الفصائل في غزة والاحتلال أكبر من كلمة تنسيق أمني، وهي شعارات وهمية، وتخلٍ عنها بعبارات مجهولة المعنى.

رام الله - دنيا الوطن