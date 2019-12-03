شؤون فلسطينية

العوض: أُطالب حماس بألا تتغطى باسم بعض الفصائل لفتح اعتمادات مع أمريكا

العوض: أُطالب حماس بألا تتغطى باسم بعض الفصائل لفتح اعتمادات مع أمريكا
وليد العوض
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحزب (الشعب) الفلسطيني، وليد العوض: إن إقامة مستشفى أمريكي في غزة، هو بمثابة معسكر يؤسس لـ "مستعمرة أمريكية في الأراضي الفلسطينية"، معتبراً ذلك سابقة أولى من نوعها.  

وأعرب العوض، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين)، عن استغرابه الشديد من تصريحات بعض قيادات حماس التي قالت فيها: إن المستشفى الأمريكي بغزة، هو بمثابة اختبار، مؤكداً أنه لا يمكن لشعبنا القبول، أن يكون حقلاً للتجارب والاختبارات.

وشدد العوض، على أن ما يجري من حلول إنسانية هي بمثابة مظلة وغطاء لتنفيذ ما تسمى (صفقة القرن) التي سبق وأعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حديثه عن تقديم تسهيلات إنسانية تمهيداً لتنفيذ الصفقة التي يرفضها الكل الفلسطيني، وعلى رأسه القيادة الفلسطينية.

وأشار العوض، إلى أن أمريكا شريكة مع إسرائيل في مخططاتها لتصفية القضية الفلسطينية من خلال قطع المساعدات عن السلطة الوطنية، وعن القدس ومستشفياتها، وعن (أونروا) التي تغطي احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم، بالإضافة لإعطائها الضوء الأخضر لضم الضفة الغربية لدولة الاحتلال، وإعلان القدس كعاصمة لها.

ودعا العوض حركة حماس إلى إعادة النظر في هذه الخطوات المريبة، مؤكداً أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال مبادلة أو مقايضة الحل الإنساني بالحل السياسي.

وقال العوض: "أطالب حماس بألا تتغطى باسم بعض الفصائل إذا أرادت أن تفتح خطوط اعتماد جديدة مع أمريكا، والاستمرار في هذا المسار، وأن تتحمل المسؤولية وحدها، بصفتها سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة".

وطالب العوض، مختلف القوى والفصائل، بأن تُعلن مواقفها بشكل واضح وجريء إزاء هذا الموضوع، الذي من شأنه تجميل صورة الإدارة الأمريكية.

أخبار ذات صلة

الشرطة تقبض على شخصين أحدهما أطلق النار داخل باحة مدرسة بجنين

الشرطة تقبض على شخصين أحدهما أطلق النار داخل باحة مدرسة بجنين

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

وفاة موقوف في سجن أريحا والشرطة والنيابة تُحققان

وفاة موقوف في سجن أريحا والشرطة والنيابة تُحققان

20 إصابة تُعيد (الحصبة) لقطاع غزة.. وهذه الفئات المُعرضة للإصابة

20 إصابة تُعيد (الحصبة) لقطاع غزة.. وهذه الفئات المُعرضة للإصابة

قيادي بحماس يتحدث عن تمويل الحملات الانتخابية ومرشح الرئاسة والجزيرة الصناعية

قيادي بحماس يتحدث عن تمويل الحملات الانتخابية ومرشح الرئاسة والجزيرة الصناعية

الأتيرة تُلقي كلمة مجموعة الـ77 والصين بمؤتمر الأطراف لتغير المناخ في مدريد

الأتيرة تُلقي كلمة مجموعة الـ77 والصين بمؤتمر الأطراف لتغير المناخ في مدريد

منظمة التحرير الفلسطينية تنعى المناضل المرحوم أحمد عبد الرحمن

منظمة التحرير الفلسطينية تنعى المناضل المرحوم أحمد عبد الرحمن

الاحتلال يُداهم منزلين بمخيم شعفاط واندلاع مواجهات مع المواطنين

الاحتلال يُداهم منزلين بمخيم شعفاط واندلاع مواجهات مع المواطنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

الأتيرة تُلقي كلمة مجموعة الـ77 والصين بمؤتمر الأطراف لتغير المناخ في مدريد

الأتيرة تُلقي كلمة مجموعة الـ77 والصين بمؤتمر الأطراف لتغير المناخ في مدريد

منظمة التحرير الفلسطينية تنعى المناضل المرحوم أحمد عبد الرحمن

منظمة التحرير الفلسطينية تنعى المناضل المرحوم أحمد عبد الرحمن

الاحتلال يُداهم منزلين بمخيم شعفاط واندلاع مواجهات مع المواطنين

الاحتلال يُداهم منزلين بمخيم شعفاط واندلاع مواجهات مع المواطنين

حماس تَردُّ على هجوم عزام الأحمد بشأن &#34;قواعد الاشتباك مع الاحتلال&#34;

حماس تَردُّ على هجوم عزام الأحمد بشأن "قواعد الاشتباك مع الاحتلال"

23 تدنيساً للمسجد الأقصى ومنع رفع الأذان 51 وقتاً بالإبراهيمي الشهر الماضي

23 تدنيساً للمسجد الأقصى ومنع رفع الأذان 51 وقتاً بالإبراهيمي الشهر الماضي

العوض: أُطالب حماس بألا تتغطى باسم بعض الفصائل لفتح اعتمادات مع أمريكا

العوض: أُطالب حماس بألا تتغطى باسم بعض الفصائل لفتح اعتمادات مع أمريكا

&#34;التعليم العالي&#34; تبدأ إجراءات افتتاح مكتب لها في بيت لحم

"التعليم العالي" تبدأ إجراءات افتتاح مكتب لها في بيت لحم

منوعات

محمد عسّاف يتخذ قرارًا رومانسيًا جديدًا

محمد عسّاف يتخذ قرارًا رومانسيًا جديدًا

خطر قاتل يُهدّد رضيع ملك ماليزيا السابق وعارضة الأزياء الروسية

خطر قاتل يُهدّد رضيع ملك ماليزيا السابق وعارضة الأزياء الروسية

فنانة خليجية تضع الماكياج أثناء القيادة وتتعرض لحادث مروع

فنانة خليجية تضع الماكياج أثناء القيادة وتتعرض لحادث مروع

شاهد: ردّ قاس من إليسا على أحد حاضري حفلها

شاهد: ردّ قاس من إليسا على أحد حاضري حفلها

زوجة خالد سامي تكشف عن حاجته لزراعة كلى.. وسبب عدم تبرع ابنته سارة له

زوجة خالد سامي تكشف عن حاجته لزراعة كلى.. وسبب عدم تبرع ابنته سارة له

هالة فاخر تفاجئ الجميع وتظهر بدون حجاب في السعودية

هالة فاخر تفاجئ الجميع وتظهر بدون حجاب في السعودية

أنباء عن حمل مريم سعيد بعد شائعات زواجها من ثري خليجي

أنباء عن حمل مريم سعيد بعد شائعات زواجها من ثري خليجي

وفاة الفنان المصري محمد خيري

وفاة الفنان المصري محمد خيري

بعد أزمة الفيديوهات المُخلة.. الراقصة جوهرة تُحذر الجمهور

بعد أزمة الفيديوهات المُخلة.. الراقصة جوهرة تُحذر الجمهور

شيماء سيف تنشر صورة &#34;ممنوعة من العرض&#34; في حفل زفافها

شيماء سيف تنشر صورة "ممنوعة من العرض" في حفل زفافها

عربي

الإمارات تُشيد بالرئيس السوري بشار الأسد

الإمارات تُشيد بالرئيس السوري بشار الأسد

تفاصيل رسالة بشار الأسد لأسير سوري بالسجون الإسرائيلية

تفاصيل رسالة بشار الأسد لأسير سوري بالسجون الإسرائيلية

شاهد: المتسلل الإسرائيلي للأردن يُقر بتهمة وينفي الأخرى

شاهد: المتسلل الإسرائيلي للأردن يُقر بتهمة وينفي الأخرى

بعد يومٍ من فاجعة تونس.. مصرع 17 شخصاً في انقلاب حافلة بالمغرب

بعد يومٍ من فاجعة تونس.. مصرع 17 شخصاً في انقلاب حافلة بالمغرب