شاهد: منسحباً من لقاء تلفزيوني.. وزير أردني: لا أسجل على نفسي التحاور مع إسرائيلي

أقدم وزير الإعلام الأردني الأسبق، سميح المعايطة، على الانسجاب من مقابلة تلفزيونية على (قناة العربية) بعد أن تم استضافة محلل إسرائيلي في ذات الوقت؛ للحديث عن العلاقات الأردنية- الإسرائيلية.وقال المعايطة، في لقاء مع (العربية): "انسحابي من اللقاء، رفضاً لظهوري على شاشة التلفاز بمواجهة ضيف إسرائيلي، موضحاً أن قناة العربية، قامت بالتنسيق معه من أجل الظهور في مقابلة عبر الأقمار الصناعية؛ للحديث عن العلاقات الأردنية- الإسرائيلية.وأضاف المعايطة: "أخبروني أن هناك ضيفاً إسرائيلياً، سيكون في اللقاء، وهو ما رفضته منذ البداية، مخبرهم أن عليهم مقابلة كل واحد منهما على حدة؛ لرفضه الخروج مع إسرائيلي في مقابلة واحدة، وهو ما تم الاتفاق على أساسه"، متابعاً: "لا أسجل على نفسي التحاور مع إسرائيلي".