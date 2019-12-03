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"التعليم العالي" تبدأ إجراءات افتتاح مكتب لها في بيت لحم

"التعليم العالي" تبدأ إجراءات افتتاح مكتب لها في بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
ناقشت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، إجراءات افتتاح مكتب لها في محافظة بيت لحم، بغرض التسهيل على مواطني المحافظة في الحصول على خدماتها.

جاء ذلك، خلال لقاء مدير عام التعليم الجامعي في الوزارة، رائد بركات، مع محافظ بيت لحم، كامل حميد.

وقال بركات: إن هدف وزارة التعليم العالي من افتتاح مكاتب لها في المحافظات، هو تسهيل وصول خدمات الوزارة للمواطنين في مختلف أماكن سكنهم، مشيراً إلى أن مكتب التعليم في بيت لحم، سيكون الخامس، الذي سجري افتتاحه هذا العام، بعد مكاتب جنين وطولكرم وأريحا والقدس. 

وأكد بركات، أن خطة الوزارة، هي فتح مكاتب لها في جميع محافظات الوطن، وهي الرؤية التي وضعها وزير التعليم العالي محمود أبو مويس، من أجل إيصال خدمات الوزارة لكل شبر في الوطن؛ للتخفيف عن المواطنين من أعباء السفر، وتثبيتاً ودعماً لصمودهم.

من جانبه، أكد حميد جاهزية المحافظة للمساعدة بفتح مكتب التعليم العالي في بيت لحم، وأعطى توجيهاته لتأمين احتياجات المكتب المطلوبة من موظفين، مشيراً إلى إمكانية أن يكون مقره في وزارة العدل، أو إحدى جامعات المحافظة، وتعهد بالمساهمة في تجهيز أثاث المكتب.

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