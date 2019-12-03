الإحصاء في يومهم العالمي: 93 ألف فرد من ذوي الإعاقة في فلسطين

20% من الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين هم من الأطفال دون سن الثامنة عشر. وكانت النسبة بين الأطفال الذكور مرتفعة عنها بين الإناث في نفس الفئة العمرية, حيث بلغت النسبة 21%, 18% على التوالي. وكانت النسب أكثر انتشارا في قطاع غزة (22%) مقارنة بالضفة الغربية (17%)، وذلك حسب بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، 2017.نسبة الأفراد من ذوي الإعاقة (أقل من 18 سنة) حسب الجنس والمنطقة، 2017





الفجوة في معدلات الأمية بين الجنسين كبيرة، حيث أن معدلات الأمية بين الذكور قد بلغت 20% مقابل 46% بين الإناث، أما على مستوى المنطقة فقد كانت نسبة الأمية في الضفة الغربية 35% في حين كانت النسبة في قطاع غزة 29% بين الأفراد 10 سنوات فأكثر من ذوي الإعاقة.



حوالي 46% من الأطفال في العمر 6-17 سنة من ذوي الإعاقة غير ملتحقين بالتعليم



نصف الأطفال تقريبا في فلسطين في العمر 6-17 سنة من ذوي الإعاقة غير ملتحقين بالتعليم في العام 2017. تفاوتت هذه النسب بين الضفة الغربية وقطاع غزة حيث بلغت 51% في الضفة الغربية مقابل 43% في قطاع غزة



حوالي ثلث النساء ذوات الإعاقة المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن للعنف من قبل الزوج



أشارت بيانات مسح العنف في المجتمع الفلسطيني 2019 أن 37% من النساء ذوات الإعاقة المتزوجات حالياً أو اللواتي سبق لهن الزواج تعرضن للعنف من قبل الزوج على الأقل لمرة واحدة خلال 12 شهراً التي سبقت المسح.





وتفاوتت النسبة بشكل كبير بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغت 30% في الضفة الغربية مقابل 42% في قطاع غزة وذلك خلال الفترة 12 شهرا الماضية التي سبقت المقابلة للعام 2019. في حين أن 50% من النساء المعنفات ذوات الإعاقة تعرضن للعنف النفسي مقابل 20% تعرضن للعنف الجسدي مرة واحدة على الأقل من قبل الزوج في فلسطين.



أكثر من ربع الافراد (18-64 سنة) من ذوي الإعاقة الذين لم يسبق لهم الزواج تعرضوا للعنف



أشارت بيانات مسح العنف في المجتمع الفلسطيني 2019 أن 27% من الأفراد (18-64 سنة) من ذوي الإعاقة الذين لم يسبق لهم الزواج تعرضوا للعنف على الأقل لمرة واحدة من أحد أفراد الأسرة في فلسطين.





وتفاوتت النسبة بشكل كبير بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغت 19% في الضفة الغربية مقابل 35% في قطاع غزة وذلك خلال الفترة 12 شهرا الماضية التي سبقت المقابلة للعام 2019. حوالي ثلث الأفراد ذوي الإعاقة (18-64 سنة) الذين لم يسبق لهم الزواج تعرضوا للعنف النفسي مقابل الخمس تقريبا تعرضوا للعنف الجسدي.



معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة بلغ حوالي 37% في العام 2017



أشارت بيانات تعداد 2017 إلى أن معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة المشاركين في القوى العاملة (15 سنة فأكثر) قد بلغ 37% بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.





أشارت بيانات تعداد 2017 إلى أن معدل البطالة بين الأفراد ذوي الإعاقة المشاركين في القوى العاملة (15 سنة فأكثر) قد بلغ 37% بواقع 19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة.

أشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، 2017 إلى أن عدد الأفراد ذوي الإعاقة في فلسطين في المناطق الحضرية قد بلغ 69,242 فرداً، أي ما نسبته 75% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة، منهم 28,563 في الضفة الغربية، يشكلون ما نسبته 64% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة في الضفة الغربية، و 40,679فرد في قطاع غزة أي ما نسبته 85% من مجمل الأفراد ذوي الإعاقة في قطاع غزة. في حين تشير البيانات إلى أن 13% من الأفراد ذوي الإعاقة يعيشون في الريف مقابل 12% في مخيمات فلسطين.أشارت البيانات إلى أن معدلات الأمية بين الأفراد 10 سنوات فأكثر من ذوي الإعاقة بلغت 32% في فلسطين في العام 2017.