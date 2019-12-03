اندلاع حريق بأحد مخابز غزة والدفاع المدني يُسيطر عليه

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خاص دنيا الوطن

تمكن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، من السيطرة على حريق، اندلع صباح اليوم الثلاثاء، في شركة مخابز العائلات بمدينة غزة.



وقال المقدم، رائد الدهشان، مدير العمليات في جهاز الدفاع المدني لـ"دنيا الوطن": "إن الحريق اندلع في مولد كهربائي يزن 220 كيلو، حيث كان بجوار مولد آخر، الذي امتدت النيران اليه".



وأوضح الدهشان، أن الحريق، أسفر عن أضرار مادية، دون إصابات بين المواطنين، مشيراً إلى أنه جاري معرفة سبب اندلاع الحريق.