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شؤون فلسطينية

العسيلي: رغبة تركية بتطوير العلاقة الاقتصادية المشتركة بين البلدين

العسيلي: رغبة تركية بتطوير العلاقة الاقتصادية المشتركة بين البلدين
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء،"إننا سنشهد خلال الفترة المقبلة، تطوراً في العلاقة الاقتصادية والتجارية بين دولة فلسطين وجمهورية تركيا، وتذليل العقبات أمام تصدير المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق التركية، خاصة الزراعية منها.

وأضاف العسيلي في لقائه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونائبه فؤاد أقطاي، على هامش الاجتماع الوزاري للجنة التجارية والاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) على الرغبة التركية الأكيدة في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي لدولة فلسطين، بما يتماشى مع خطتها الحكومية نحو إحداث تنمية اقتصادية بالعناقيد، وبما يعزز من رؤيتها في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.

ونقل العسيلي في معرض حديثه مع الرئيس أردوغان، تحيات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء، د. محمد اشتية، وشكرهما على مواقف تركيا رئيساً وحكومة وشعباً الداعمة والمساندة المستمرة للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية توطيد العلاقات الاقتصادية، بما ينسجم مع حجم العلاقة السياسية المميزة بين البلدين.

ووضع العسيلي، أقطاي في صورة الوضع الاقتصادي الراهن في فلسطين والمساعي المبذولة لتعزيز صمود المواطنين، ومواجهة المخططات الإسرائيلية، بالإضافة إلى بناء اقتصاد وطني مقاوم، لافتاً إلى أوجه التعاون المشترك بين البلدين، وفي مقدمتها إنشاء مدينة جنين الصناعية.

من جانبه، أكد الرئيس التركي على موقف بلاده الداعم والمساند لفلسطين، وتقديم كل الدعم الممكن، الذي يخدم القضية الفلسطينية.

ومن الجدير ذكره، أن وزير الاقتصاد الوطني، وفي لقائه مع وزيرة التجارة التركية، اتفقا بالعمل على رفع كوتة إعفاء التمور الفلسطينية؛ لتصبح 3 آلاف طن سنوياً، بدلاً من ألف طن حالياً، وتسهيل دخول المنتجات الزراعية الفلسطينية لتركيا، وتقديم المساعدات الفنية في مختلف المجالات.

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