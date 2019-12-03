الاحتلال يخطر بالاستيلاء على أراضٍ في الجبعة ببيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بالاستيلاء على أراضٍ في قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم.



وأفاد رئيس المجلس القروي، بأن قوات الاحتلال، وضعت إخطاراً في أراض مملوكة لمواطنين من عائلتي أبو لوحة، وحميدان، والبالغة مساحتها أربعة دونمات، بهدف إقامة موقف للسيارات الإسرائيلية قرب الحاجز العسكري المسمى (هالا).



يذكر، أن الاحتلال أخطر قبل حوالي شهر، بالاستيلاء على أكثر من (2000) دونم، لمواطنين من القرية ذاتها لأغراض عسكرية.