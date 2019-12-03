قوات الاحتلال تنهب نقوداً ومصاغاً ذهبياً من مواطن في يعبد

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رام الله - دنيا الوطن

نهبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، نقوداً ومصاغاً ذهبياً من مواطن في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بعد اقتحامها لمنزله.



وأفاد المواطن محمد علي قبها ريحان، بسرقة قوات الاحتلال لنقود ومصاغ ذهب مملوكة لعائلته، بعد اقتحام الجنود لمنزله وتفتيشه، والعبث بمحتوياته، مستخدمة الكلاب البوليسية، مشيراً إلى أنه تقدم بشكوى رسمية، ضد جنود الاحتلال من خلال الارتباط العسكري الفلسطيني.



وكان منزل محمد ريحان، قد تعرض للاقتحام والتفتيش من قبل قوات الاحتلال، خلال الأيام الماضية.



















جنين 3-12-2019 وفا- نهبت قوات الإحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، نقودا ومصاغا ذهبيا من مواطن في بلدة يعبد جنوب غرب جنين بعد اقتحامها لمنزله.



وأفاد المواطن محمد علي قبها ريحان لـ"وفا"، بسرقة قوات الإحتلال لنقود ومصاغ ذهب مملوكة لعائلته بعد اقتحام الجنود لمنزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته مستخدمة الكلاب البوليسية، مشيرا الى أنه تقدم بشكوى رسمية ضد جنود الاحتلال من خلال الارتباط العسكري الفلسطيني .



وكان منزل محمد ريحان قد تعرض للاقتحام والتفتيش من قبل قوات الاحتلال خلال الأيام الماضية.