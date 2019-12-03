قيادي بفتح يوجه دعوة لحركة حماس بشأن "المشاريع المشبوهة"



وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح: إننا جميعاً رحبنا بموضوع الانتخابات، وإذا كانت حماس جادة في رسالتها التي سملتها لرئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، وحقاً تريد أن يصل شعبنا للذهاب إلى انتخابات حرة ونزيهة، عليها وبشكل واضح وصريح، أن تبتعد عن كل هذه المشاريع المشبوهة، وهذه التسهيلات المجانية للإدارة الأمريكية، لإدامة هذا الانقسام، وشطب مقومات نجاح المشروع الوطني.

رام الله - دنيا الوطندعا ماجد الفتياني، أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح) حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى الابتعاد عن ما وصفها "المشاريع المشبوهة" في القطاع.وأكد في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنه فيما يتعلق بموضوع التهدئة، هو ليس بجديد، فقد تسربت وخرجت إلى العلن العديد من القضايا، نتيجة الاتصالات بواسطة الوسطاء الإقليميين.وقال الفتياني: إن حركة فتح، والرئيس عباس، حذرا منذ البداية من هذه المؤامرة الكبرى، التي تستهدف خلق وقائع عملية على الأرض لفصل القطاع نهائياً، وإطلاق يد إسرائيل في المحافظات الشمالية من خلال الاستيطان والمصادرة والقمع.وشدد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، على أن الهدف من كل هذا في هذه المرحلة، هو محاصرة هذا الجهد الدبلوماسي الكبير، الذي بذل على المستوى الدولي من قبل القيادة، بتعرية الموقف الأمريكي الإسرائيلي، والرفض المطلق لهذه المؤامرة؛ لتصفية المشروع، وخلخلة الجبهة الداخلية.وفيما يتعلق بتوقيت الحديث عن هذه المشاريع، في وقت يتم فيه التحضيرات لإجراء الانتخابات، قال الفتياني: إن حماس تعاملت بذكاء كبير في موضوع الانتخابات الفلسطينية، وحتى لا تزيد عزلتها، وحتى لا يتحرك أبناء شعبنا أمام هذا المشروع الحمساوي، والسيطرة الأمنية المطلقة لأبناء شعبنا، هي ارتأت أنه من خلال المناورة في الانتخابات، أن تفك الطوق والعزلة حول نفسها، وأن تجد لها موضع قدم، وتعيد إحياء كل المشاريع، من الأبواب الخلفية التي من شأنها، أن تعطل موضوع الانتخابات وتثبيت سيطرتها على قطاع غزة.