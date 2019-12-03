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وسائل إعلام: انفجار قرب قصر الرئاسة بإندونيسيا

وسائل إعلام: انفجار قرب قصر الرئاسة بإندونيسيا
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وسائل إعلام إندونيسية، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن الشرطة، أن انفجاراً وقع عند ساحة النصب التذكاري الوطني بالقرب من قصر الرئاسة، وسط جاكرتا.

وقال مدير شرطة وسط جاكرتا، هاري كورنياوان، لموقع (ديتيك دوتكوم): "إن انفجاراً وقع، وإن التحقيق جار"، مضيفاً: "هناك ضحية واحدة على الأقل، تم نقلها إلى المستشفى".

ولم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار نتيجة هجوم طائفي، لكن إندونيسيا تعاني منذ سنوات من تزايد نبرة التشدد.

وقال جاتوت إيدي برامونو، قائد شرطة جاكرتا في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون: "إن الانفجار نجم عن قنبلة دخان فيما يبدو، وإن المصابين نُقلوا إلى المستشفى".

من جانبه، أوضح قائد الجيش بمنطقة جاكرتا، إيكو مارجيونو، أن المصابين كانا يجريان تدريبات في الساحة في ذلك الوقت.

وسئل برامونو، عما إذا كان الانفجار وقع نتيجة هجوم فأجاب "لم نخلص إلى هذا، فما زلنا في طور التحقيق".

وفي الشهر الماضي، أصيب ستة أشخاص، بعدما فجر طالب جامعي عمره (24 عاماً) نفسه أمام مقر الشرطة بمدينة ميدان الإندونيسية.

وتم الربط بين الهجوم وجماعة أنصار الدعوة، التي تستلهم نهجها من فكر تنظيم الدولة، والمسؤولة عن سلسلة هجمات في أنحاء متفرقة من البلاد.

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