اكتمال وصول وفد حركة الجهاد للقاهرة وانعقاد دورة اجتماعات ضمن الأجندة

وفد من حركة الجهاد في زيارة للقاهرة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الثلاثاء: إن وصول وفد الحركة من الخارج والداخل، برئاسة الأمين العام، زياد النخالة، للعاصمة المصرية، القاهرة قد اكتمل، فيما ستكون هناك دورة اجتماعات لمكتب الحركة السياسي ضمن الأجندة.



وأوضح عضو المكتب السياسي للحركة، الشيخ نافذ عزام، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الوفد سيُجري مباحثاتٍ مع الأشقاء المصريين، حول أهم الملفات على الساحة الفلسطينية.



ونوه إلى أنه ضمن الأجندة، انعقاد دورة اجتماعات للمكتب السياسي للحركة، لافتاً إلى أن الوفد، سيواصلُ زيارته لبعض الدول الصديقة.