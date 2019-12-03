هندوراس تُقرر افتتاح سفارة لها في القدس



يأتي ذلك، بعد اتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس هندوراس، خوان اورلاندو هيرنانديز مؤخرًا.



وأضافت (مكان): أن هندوراس، افتتحت مكتباً اقتصادياً لها في القدس في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.



هذا، وستفتتح البرازيل في منتصف الشهر الجاري مكتباً اقتصادياً في القدس، وذلك بحضور نجل رئيسها إدواردو بولسونارو، الذي يصل إلى إسرائيل غداً الأربعاء.



وأعربت مصادر سياسية إسرائيلية، عن خيبة أملها من عدم افتتاح البرازيل سفارة في القدس، كما تعهد بذلك مراراً الرئيس البرازيلي.



وذكر السيد مودي افرائيم، نائب مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، لشؤون أمريكا اللاتينية، أنه في أعقاب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وبوليفيا، يتم إعفاء السياح الإسرائيليين من ضرورة الحصول على تأشيرة دخول إلى بوليفيا.



وقد أبلغت وزيرة خارجية بوليفيا، نظيرها الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن هذا القرار خلال مكالمتهما الهاتفية يوم الخميس الماضي، والتي جاءت في أعقاب الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن هُندوراس، ستفتتح في غضون عدة أسابيع سفارة لها في القدس، وبالتزامن مع ذلك ستفتتح إسرائيل سفارة لها في العاصمة، تيغوسيغابا.