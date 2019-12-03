شؤون فلسطينية

الزراعة: سيتم الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية مطلع العام المقبل

الزراعة: سيتم الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية مطلع العام المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الزراعة الفلسطينية، أنها تمكنت من تحقيق إنجازات استراتيجية في قضية الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية المتاحة، بعد القرار الذي اتخذته الحكومة بهذا الشأن بمنع استيرادها من إسرائيل، وذلك انسجاماً مع استراتيجيتها بزيادة قاعدة الإنتاج المحلي وحمايته، وتعزيز سياسة الاستيراد المباشر للسلع عن طريق الانفكاك التدريجي عن الاقتصاد الإسرائيلي.

وقالت الوزارة، في بيان صادر عنها أمس الاثنين: "إنه وبعد نحو 85 يوماً من عمر الأزمة، التي جرت خلالها مفاوضات مكثفة مع الجانب الإسرائيلي؛ لتثبيت الحق  الفلسطيني بحرية الاستيراد المباشر للعجول من الأسواق العالمية المتاحة، وما رافق تلك المفاوضات من ضغوطات كبيرة من الجانب الإسرائيلي للتراجع عن هذا القرار، فقد تمكنت وزارة الزراعة من  تحقيق إنجازات استراتيجية في العملية التي لازالت مستمرة حتى تحقيق الانفكاك الكامل والناجز عن الاحتلال"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأوضحت، أن من بين هذه الإنجازات: تثبيت الحق الفلسطيني في الاستيراد المباشر للعجول اعتباراً من 1/1/2020 من الأسواق العالمية المتاحة دون أية عراقيل من الجانب الإسرائيلي، وبالكميات التي يحتاجها السوق الفلسطيني، والإفراج عن العجول المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي منذ بدء الأزمة، التي كان التجار الفلسطينيون استوردوها من الأسواق العالمية، والبالغ عددها ما يقارب 5000 رأس، وإلغاء جميع الإجراءات التي اتخذها الجانب الإسرائيلي بحق المستوردين الفلسطينيين.

وأشارت الوزارة إلى أن الجانب الفلسطيني، سيقوم بتحديد أعداد العجول التي تحتاجها السوق الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر من العام الحالي، وفقاً لحاجة السوق الفلسطيني.

وأكدت حق الجانب الفلسطيني في الحصول على محطات حجر بيطري لوارداته من المواشي، وكذلك توريد بيض المائدة إلى السوق الإسرائيلية، إضافة إلى حق الجانب الفلسطيني باستيراد اللقاحات البيطرية ومدخلات الإنتاج الزراعي من الدول العربية، حيث سيتم عقد اجتماعات فنية مشتركة؛ لبحث هذه المواضيع حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر الحالي 2019.

واعتبرت وزارة الزراعة أن تجسيد الحق الفلسطيني في الاستيراد المباشر للعجول، تترتب عليه جملة انعكاسات استراتيجية إيجابية تتمثل في استثمار فائض القيمة في داخل دورة الاقتصاد الوطني والسوق المحلي، وتوفير فرص عمل، وزيادة الاستثمارات في مجال تربية وتجارة الأبقار والعجول، وكذلك توفير اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة للمستهلك وبجودة عالية.

وأهابت بكافة المستوردين، لتوسيع قاعدة الاستيراد لهذه السلعة، من خلال التنسيق مع جهات الاختصاص الفلسطينية المتمثلة بالوزارة.

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة: الاحتلال كلّف الفلسطينيين نحو 47 مليار دولار في 17 سنة

الأمم المتحدة: الاحتلال كلّف الفلسطينيين نحو 47 مليار دولار في 17 سنة

اكتمال وصول وفد حركة الجهاد للقاهرة وانعقاد دورة اجتماعات ضمن الأجندة

اكتمال وصول وفد حركة الجهاد للقاهرة وانعقاد دورة اجتماعات ضمن الأجندة

بيرتس: يجب اشتراط أي خطوة اقتصادية في قطاع غزة بنزع الصواريخ

بيرتس: يجب اشتراط أي خطوة اقتصادية في قطاع غزة بنزع الصواريخ

قوات الاحتلال تعتقل 10 مواطنين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 10 مواطنين في الضفة الغربية

ارتفاع طفيف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

ارتفاع طفيف على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

اتحاد المعلمين يُعلن الإضراب بمدارس الضفة الغربية اليوم

اتحاد المعلمين يُعلن الإضراب بمدارس الضفة الغربية اليوم

الأحمد: أتحدى حماس والجهاد إعلان قواعد الاشتباك مع الاحتلال

الأحمد: أتحدى حماس والجهاد إعلان قواعد الاشتباك مع الاحتلال

وفاة القيادي الفلسطيني أحمد عبد الرحمن

وفاة القيادي الفلسطيني أحمد عبد الرحمن

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 10 مواطنين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 10 مواطنين في الضفة الغربية

وفاة القيادي الفلسطيني أحمد عبد الرحمن

وفاة القيادي الفلسطيني أحمد عبد الرحمن

&#34;إسرائيل بيتنا&#34; وتحالف نتنياهو يسيعان لإصدار قانون &#34;السيادة الإسرائيلية بالأغوار&#34;

"إسرائيل بيتنا" وتحالف نتنياهو يسيعان لإصدار قانون "السيادة الإسرائيلية بالأغوار"

القواسمي: حماس قررت الانخراط في (صفقة القرن) من البوابة الإنسانية

القواسمي: حماس قررت الانخراط في (صفقة القرن) من البوابة الإنسانية

وزير الزراعة يفتتح المعرض السنوي الرابع لمنتجات النحل في البيرة

وزير الزراعة يفتتح المعرض السنوي الرابع لمنتجات النحل في البيرة

مجدلاني: التنمية تعمل بجد لتسهيل تقديم الخدمات للأسر الفقيرة والمهمشة

مجدلاني: التنمية تعمل بجد لتسهيل تقديم الخدمات للأسر الفقيرة والمهمشة

طالب من &#34;القدس المفتوحة&#34; يحصل على براءة اختراع عن &#34;آلة زراعية بيئة متكاملة&#34;

طالب من "القدس المفتوحة" يحصل على براءة اختراع عن "آلة زراعية بيئة متكاملة"

قيادي في حماس يكشف كواليس لقاء القاهرة بوفدي حماس والجهاد

قيادي في حماس يكشف كواليس لقاء القاهرة بوفدي حماس والجهاد

منوعات

فنانة خليجية تضع الماكياج أثناء القيادة وتتعرض لحادث مروع

فنانة خليجية تضع الماكياج أثناء القيادة وتتعرض لحادث مروع

شاهد: ردّ قاس من إليسا على أحد حاضري حفلها

شاهد: ردّ قاس من إليسا على أحد حاضري حفلها

زوجة خالد سامي تكشف عن حاجته لزراعة كلى.. وسبب عدم تبرع ابنته سارة له

زوجة خالد سامي تكشف عن حاجته لزراعة كلى.. وسبب عدم تبرع ابنته سارة له

هالة فاخر تفاجئ الجميع وتظهر بدون حجاب في السعودية

هالة فاخر تفاجئ الجميع وتظهر بدون حجاب في السعودية

أنباء عن حمل مريم سعيد بعد شائعات زواجها من ثري خليجي

أنباء عن حمل مريم سعيد بعد شائعات زواجها من ثري خليجي

وفاة الفنان المصري محمد خيري

وفاة الفنان المصري محمد خيري

بعد أزمة الفيديوهات المُخلة.. الراقصة جوهرة تُحذر الجمهور

بعد أزمة الفيديوهات المُخلة.. الراقصة جوهرة تُحذر الجمهور

شيماء سيف تنشر صورة &#34;ممنوعة من العرض&#34; في حفل زفافها

شيماء سيف تنشر صورة "ممنوعة من العرض" في حفل زفافها

ابنة هند رستم: برلنتي عبد الحميد حرمت أمي من الوصول هوليود

ابنة هند رستم: برلنتي عبد الحميد حرمت أمي من الوصول هوليود

شاهد: حلا شيحة تفشل في تجسيد فاتن حمامة.. والجمهور: دُمية بلا إحساس

شاهد: حلا شيحة تفشل في تجسيد فاتن حمامة.. والجمهور: دُمية بلا إحساس

عربي

تفاصيل رسالة بشار الأسد لأسير سوري بالسجون الإسرائيلية

تفاصيل رسالة بشار الأسد لأسير سوري بالسجون الإسرائيلية

شاهد: المتسلل الإسرائيلي للأردن يُقر بتهمة وينفي الأخرى

شاهد: المتسلل الإسرائيلي للأردن يُقر بتهمة وينفي الأخرى

بعد يومٍ من فاجعة تونس.. مصرع 17 شخصاً في انقلاب حافلة بالمغرب

بعد يومٍ من فاجعة تونس.. مصرع 17 شخصاً في انقلاب حافلة بالمغرب

شقيق البشير يخرج عن صمته ويتحدث عن نقاشات عائلية ما قبل السقوط

شقيق البشير يخرج عن صمته ويتحدث عن نقاشات عائلية ما قبل السقوط