بيرتس: يجب اشتراط أي خطوة اقتصادية في قطاع غزة بنزع الصواريخ

أكد عمير بيرتس، زعيم حزب (العمل) الإسرائيلي، على ضرورة اشتراط أي خطوة اقتصادية مع قطاع غزة، بنزع الصواريخ مقابل الإعمار.





وبحسب موقع (واللا) الإسرائيلي، قال بيرتس: "كما يجب أن تكون هذه الخطوات مشروطة بالإفراج عن جنود الجيش الإسرائيلي الأسرى، المحتجزين لدى حماس في غزة".



في سياق منفصل، أكد زعيم حزب (العمل)، أن نتنياهو هو الشخص الوحيد الذي بمقدوره منع انتخابات ثالثة، وذلك من خلال إعلانه الفوري عن استقالته من الحكومة، مؤكداً أن حزبه لن يجلس في حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.



رام الله - دنيا الوطن