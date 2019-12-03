شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 10 مواطنين في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 10 مواطنين في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية، والتي طالت 10 مواطنين فلسطينيين.

وأفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن قواته ضبطت سلاحاً، وصادرت عشرات الآلاف من الشواكل، زاعماً أنها مخصصة لدعم العمليات.

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