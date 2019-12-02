شؤون فلسطينية

اتحاد المعلمين يُعلن الإضراب بمدارس الضفة الغربية غداً

اتحاد المعلمين يُعلن الإضراب بمدارس الضفة الغربية غداً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن اتحاد المعلمين الفلسطينيين، عن إضراب في المدارس ومديريات التربية والتعليم في محافظات الضفة الغربية المحتلة، احتجاجاً على "حادث إطلاق نار في مدرسة بمديرية قباطية وتجاهل الحكومة لإقرار قانون حماية المعلم".

وقال الاتحاد، في بيان صحفي نشره رئيسه سائد ارزيقات، عبر (فيسبوك): إن الإضراب غداً سيكون بعد الحصة الثالثة وذلك بمغادرة المعلمات والمعلمون وجميع العاملين في وزارة وزارة التربية والتعليم ومديرياتها.

وأضاف الاتحاد: "نحييكم ونقدر عاليا دوركم في بناء الأجيال ونعاهدكم بأن ندافع عن حقوقكم ومطالبكم المشروع، وإن تجاهل مجلس الوزراء لإقرار قانون حماية المعلم والذي تم تنسيبه من اتحادكم ونقابة المحامين الفلسطينيين وما يحدث في مدارسنا من اعتداء على حرمتها والاعتداء على العاملين فيها وترويع الطلبة كما حدث اليوم في مدرسة مركة الثانوية في مديرية قباطية من إطلاق نار داخل حرم المدرسة وهذا تطور خطير في مسلسل الاعتداءات على المدارس".

وأكمل الاتحاد: "سنبقى المدافعين عن مدارسنا ومعلمينا وطلابنا وسنعمل بكل الوسائل لاقرار هذا القانون لذلك يعلن الاتحاد الإضراب غداً بعد الحصة الثالثة في كافة مدارس الوطن والوزارة و المديريات بعد الساعة العاشرة مع المغادرة".

وتابع الاتحاد: "نهيب بجميع المعلمات والمعلمين والطلبة والأهالي في قباطية المشاركه في الاعتصام أمام المديرية غدا بعد الإضراب مباشرة لإرسال رسالة للجميع بضرورة إقرار هذا القانون".

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