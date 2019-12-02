شؤون فلسطينية

الأحمد: أتحدى حماس والجهاد الإعلان عن قواعد الاشتباك مع الاحتلال

الأحمد: أتحدى حماس والجهاد الإعلان عن قواعد الاشتباك مع الاحتلال
عزام الأحمد
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد: إنه يتحدى حركتي حماس والجهاد الإسلامي من الإعلان عن قواعد الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي. 

وأضاف الأحمد، لتلفزيون (فلسطين) الرسمي، مساء الاثنين: "الجهاد الإسلامي تدعي أنها ضد التفاهمات مع إسرائيل في غزة، والتنسيق الأمني بالضفة الغربية لتسييرأمور الحياة وتفاهمات التهدئة أكبر بكثير من كلمة تنسيق أمني".

وتابع الأحمد: "حماس وإسرائيل يبتزان مصر بقضايا تتعلق بالأمن في سيناء، والتفاهمات رفع شعارات وهمية وتكريس للانقسام وتنفيذ سياسة إسرائيلية، وجوهر صفقة القرن تصفية القضية الفلسطينية".

وتابع: "على الجميع أن يقدم واجبه تجاه فلسطين بانهاء الانقسام لإنهاء الاحتلال، ومنظمة التحرير وطننا المعنوي، وبدون إنهاء الانقسام لن تقوم الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967".

واستطرد الأحمد: "جوهر صفقة القرن تصفية القضية الفلسطينية، والجزيرة الصناعية على سواحل غزة جزء من إسرائيل".

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