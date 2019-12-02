لجنة الانتخابات الإسرائيلية تُحدد الموعد المفترض لانتخابات الكنيست الثالثة

قالت قناة (كان حدشوت) الإسرائيلية: إن رئيس لجنة الانتخابات المركزية أبلغ رؤساء أحزاب الكنيست أن اللجنة ستكون مستعدة لإجراء الانتخابات يوم 25 شباط/فبراير 2020.





وحسب اللجنة، فإنه في حال تعثرت المحاولات الأخيرة، لمباحثات تشكيل حكومة وحدة وطنية، فإنه سيتم إجراء الانتخابات في هذا الموعد.





ومن المتوقع أن تجري إسرائيل انتخابات ثالثة للكنيست الإسرائيلي، وذلك بعد فشل كافة الأطراف في تشكيل الحكومة الإسرائيلي وسط تمسك جميع الأحزاب بشروطهم لحكومة الوحدة.

رام الله - دنيا الوطن