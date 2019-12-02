جنرال إسرائيلي: أيام القتال ستبدو مختلفة بدون "القبة الحديدية"

قال رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي: إن القوة التكنولوجية تحسّن إدارة جيشنا للمعركة، مشيراً إلى أنه بفضلها تغيير الواقع الأمني لعشرات الآلاف من العائلات.



وأضاف كوخافي، وفق القناة الإسرائيلية الـ 13، أنه تم تقليل الضرر على الجبهة الداخلية بشكل كبير، متابعاً: "رأينا هذا مؤخراً في عملية الحزام الأسود، وأيام القتال كانت ستبدو مختلفة دون وجود نظام القبة الحديدية".





يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي طور منظومة القبة الحديدية من أجل التصدي للصواريخ القادمة من الشمال والجنوب، وذلك بعد حربه مع حزب الله عام 2006.





وتعتمد القبة الحديدية على أنظمة تكنولوجية وحرارية بحيث تقوم بملاحقة مصدر انبعاث الحرارة من الصواريخ والتصدي لها والعمل على إسقاطها.

رام الله - دنيا الوطن