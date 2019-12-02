طالع درجات الحرارة.. أجواء غائمة جزئياً حتى نهاية الأسبوع

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 16-9 16-9 14-10 بيت لحم 16-9 16-9 14-10 رام الله والبيرة 15-8 15-8 13-9 طولكرم 22-12 22-12 20-13 نابلس 18-10 18-10 17-11 قلقيلية 22-12 22-12 20-13 جنين 22-12 22-12 21-11 سلفيت 16-9 16-9 14-10 طوباس 22-12 22-12 21-11 روابي 18-10 18-10 17-10 الخليل 15-8 15-8 13-9 غزه 21-13 21-13 20-13 أريحا 25-15 25-15 24-14 خانيونس 21-13 21-13 20-13 الأغوار الشمالية 23-13 23-13 22-12 رفح 22-12 22-12 21-12

رام الله - دنيا الوطنقالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو سيكون غداً الثلاثاء، غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وهذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات ألجبلية والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وخلال ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الخميس: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.الجمعة: يكون الجو غائما جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: