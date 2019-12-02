شؤون فلسطينية

"إسرائيل بيتنا" وتحالف نتنياهو يسيعان لإصدار قانون "السيادة الإسرائيلية بالأغوار"

"إسرائيل بيتنا" وتحالف نتنياهو يسيعان لإصدار قانون "السيادة الإسرائيلية بالأغوار"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة الإسرائيلية الـ 20: إن حزب "إسرائيل بيتنا" الذي يتزعمه أفيغدور ليبرمان انضم إلى جهود رئيس الوزراء لحكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والكتلة اليمينية وذلك لإصدار قانون من شأنه تطبيق السيادة الإسرائيلية على وادي الأردن حتى قبل تشكيل الحكومة.

وحسب القناة، فإن مشروع القانون يحتاج أغلبية حوالي 70 من أعضاء الكنيست، حيث أنه من المتوقع أن يحظى بدعم "إسرائيل بيتنا" حيث قدمه للجنة عوديد فورير، والكتلة اليمينية بأكملها وحتى عدد من أعضاء الكنيست من "أبيض أزرق".

وفي وقت سابق، تعهد نتنياهو، بإعلان السيادة الإسرائيلية على منطقة الأغوار وشمال البحر الميت، إذا ما تم انتخابه وتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، مشدداً على ذلك سيتم بتنسيق كامل مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وأضاف نتنياهو أن "ذلك يتطلب تكليفي بمهمة تشكيل الحكومة والتوصل لائتلاف حكومي يلتزم بهذه المبادئ (ضم الضفة)، بالإضافة إلى استعدادات عسكرية وأمنية".

وقال نتنياهو: إن "التقديرات تؤكد أن إعلان الإدارة الأميركية عن خطتها للسلام سيتم بعيد الانتخابات مباشرة"، مضيفًا "ربما أيام معدودة بعد الانتخابات المقبلة".

واعتبر نتنياهو أن ذلك يشكل تحديًا تاريخيا وفرصة تاريخية كذلك لإسرائيل، متسائلا: "من سيقود المباحثات مع الرئيس ترامب، أنا، أم (رئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني) غانتس"، وسط تصفيق من حضور معظمه من مسؤولي حزبه، الليكود.

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