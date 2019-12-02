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نتنياهو يؤجل زيارته للندن لـ"أسباب لوجستية" وماكرون وميركل يرفضان لقاءه

نتنياهو يؤجل زيارته للندن لـ"أسباب لوجستية" وماكرون وميركل يرفضان لقاءه
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وايمانويل ماكرون
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أُجبر على إلغاء زيارته إلى لندن لحضور قمة "ناتو"، بعد اعتذار بريطانيا عن استقباله لأسباب لوجستية.

ونقلت (القناة 13) عن مسؤول إسرائيلي رفيع، اليوم الاثنين، أن نتنياهو لن يزور لندن الثلاثاء، حيث كان يخطط لعقد لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على هامش قمة "ناتو".

وتم إلغاء الزيارة بعد أن قالت الحكومة البريطانية، حسب المصدر، إنها غير قادرة على استقبال رئيس وزراء إسرائيل بسبب إبلاغه المتأخر المملكة المتحدة، برغبته في زيارة البلاد، في الوقت الذي كان عليها تنظيم مشاركة زعماء 29 دولة عضو بالحلف في القمة.

وأكد مسؤولون شاركوا في التخطيط لزيارة نتنياهو في حديث لصحيفة (هآرتس) أن الرحلة ألغيت بسبب "مشاكل لوجستية"، حيث أبلغ فريق رئيس الوزراء الإسرائيلي المنظمين بشكل متأخر جدا.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر أخرى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، لم يردا على المحاولات الدبلوماسية من قبل إسرائيل لتنظيم لقاء لنتنياهو معهما، كما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المرة هي الثانية خلال الأشهر الأخيرة عندما يخطط نتنياهو لزيارة بإبلاغ متأخر إلى بريطانيا لعقد لقاء من مسؤولين أمريكيين، ما يتطلب تحضيرات مناسبة من قبل أجهزة الأمن البريطانية، التي تواجه خطرا متزايدا من الإرهاب، حيث سبق أن التقى في لندن بشهر أيلول/ سبتمبر الماضي وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر.

ومن المتوقع أن يجري نتنياهو لقاء مع بومبيو في وقت لاحق من الأسبوع بمدينة لشبونة البرتغالية.

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