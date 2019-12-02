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دولي

كوفاخي: القوة التكنولوجية قللت الأضرار في عملية "الحزام الأسود"

كوفاخي: القوة التكنولوجية قللت الأضرار في عملية "الحزام الأسود"
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي افيف كوفاخي
رام الله - دنيا الوطن
تحدث رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، عن "القوة التكنولوجية" التي يتبعها الجيش، لتغيير ما وصفه "الواقع الأمني"، وفق تعبيره. 

ونقلت (القناة 13) الإسرائيلية عن كوفاخي، قوله: إن "القوة التكنولوجية، تحسّن إدارتنا للمعركة، بفضلها تغير الواقع الأمني لعشرات الآلاف من العائلات".

وأضاف: "تم تقليل الضرر على الجبهة الداخلية بشكل كبير، رأينا هذا مؤخراً في عملية الحزام الأسود، وأيام القتال كانت ستبدو مختلفة، دون وجود نظام القبة الحديدية".

وشنّ الجيش الإسرائيلي، قبل نحو أسبوعين، عدواناً على قطاع غزة، استمر عدة أيام، في عملية أطلق عليها "الحزام الأسود" والتي أدت إلى استشهاد 34 فلسطينياً، بينهم القيادي البارز في (سرايا القدس) الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بهاء أبو العطا. 

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