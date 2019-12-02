القواسمي: حماس قررت الانخراط في (صفقة القرن) من البوابة الإنسانية





وأضاف: "كما فشلت حماس بتمريره من الناحية الإنسانية، أمريكا التي تقطع المساعدات عن مستشفيات القدس، وعن (أونروا) هي ذاتها من يريد مساعدة شعبنا في غزة، ولو أرادت ذلك حقاً لماذا لم تقم بدعم المستشفيات القائمة في غزة؟ ولماذا لم تقم ببناء المستشفى في غزة، وليس على الحدود، تحت السيطرة الأمنية الإسرائيلية الأمريكية؟ الأمر الذي يفسر بأنها قاعدة أمريكية إسرائيلية، بغطاء إنساني، وباتفاق مع حماس".

خاص دنيا الوطناتهم عضو المجلس الثوري، والمتحدث بإسم حركة (فتح) أسامة القواسمي، حركة (حماس) بالانخراط في (صفقة القرن) من البوابة الإنسانية، وطالبها بوقف هذا الأمر فوراً، والذهاب إلى الوحدة الوطنية بنية حقيقية، وليس بنية المناورة والتضليل، على حد وصفه.وطالب القواسمي في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، حركة حماس، بكشف المستور (الخبيث) وتفاصيل الاتفاق مع إسرائيل وأمريكا، حول المستشفى، الذي يقام على أرض غزه، في ظل المحاولات المحمومة (الأمريكية والإسرائيلية) لتمرير (صفقة القرن) من بوابة المشاريع الاقتصادية والإنسانية.وقال القواسمي: إن حماس فشلت في تمرير هذا المشروع المشبوه وطنياً من خلال حديثها، إنه يأتي ضمن تفاهمات الفصائل مع إسرائيل، حيث أعلنت كافة الفصائل عدم معرفتها بذلك، ورفضته رفضاً صريحاً، وأكدت أنه توطئة لصفقة العار، وفصل غزة.