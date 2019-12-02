دولي

الكشف عن محادثات بواشنطن للتوصل لاتفاقيات "عدم الاعتداء بين إسرائيل ودول الخليج"

الكشف عن محادثات بواشنطن للتوصل لاتفاقيات "عدم الاعتداء بين إسرائيل ودول الخليج"
وزير الخارجية الإسرائيلي في مؤتمر بسلطنة عمان-أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
كشفت (القناة 13) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، النقاب عن محادثات تجرى في العاصمة الأمريكية، واشنطن، بهدف التوصل لاتفاقيات "عدم الاعتداء بين إسرائيل ودول الخليج".

من جهته، نقل الصحفي الإسرائيلي، شمعون آران، تصريحات لوزير الخارجية يسرائيل كاتس، بشأن هذا الموضوع.

وقال كاتس وفق ما نشر آران عبر صفحته على (تويتر): إن طاقماً إسرائيلياً، يجري في واشنطن محادثات مع طاقم أمريكي؛ للتوصل إلى اتفاقيات "عدم الاعتداء بين إسرائيل ودول الخليج"، مشيراً إلى أن واشنطن تعمل لدى دول الخليج لتحقيق ذلك. 

وتابع: الطاقم الإسرائيلي، يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل، ومجلس الأمن القومي، بالإضافة إلى الجيش.

أخبار ذات صلة

كوفاخي: القوة التكنولوجية قللت الأضرار في عملية &#34;الحزام الأسود&#34;

كوفاخي: القوة التكنولوجية قللت الأضرار في عملية "الحزام الأسود"

نتنياهو: بحثنا مع ترامب تحويل غور الأردن للحدود الشرقية لـ&#34;حلف الدفاع مع أمريكا&#34;

نتنياهو: بحثنا مع ترامب تحويل غور الأردن للحدود الشرقية لـ"حلف الدفاع مع أمريكا"

لابيد: نتنياهو لم يقدم أي تنازل من أجل إقامة حكومة وحدة وطنية

لابيد: نتنياهو لم يقدم أي تنازل من أجل إقامة حكومة وحدة وطنية

موقع إسرائيلي: حال عدم منح نتنياهو الحصانة بغضون 30 يومًا سيَمثُل للمحاكمة

موقع إسرائيلي: حال عدم منح نتنياهو الحصانة بغضون 30 يومًا سيَمثُل للمحاكمة

الليكود: هدف نتنياهو ضم غور الأردن للسيادة الإسرائيلية

الليكود: هدف نتنياهو ضم غور الأردن للسيادة الإسرائيلية

وفاة أحد مؤسسي لواء (سايرت متكال) منفذ عملية خانيونس

وفاة أحد مؤسسي لواء (سايرت متكال) منفذ عملية خانيونس

مصرع 17 شخصًا إثر انهيار جدار في الهند

مصرع 17 شخصًا إثر انهيار جدار في الهند

أنقرة: (نبع السلام) استهدفت المسلحين فقط ولم تضر بالمدنيين

أنقرة: (نبع السلام) استهدفت المسلحين فقط ولم تضر بالمدنيين

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

وزير الزراعة يفتتح المعرض السنوي الرابع لمنتجات النحل في البيرة

وزير الزراعة يفتتح المعرض السنوي الرابع لمنتجات النحل في البيرة

مجدلاني: التنمية تعمل بجد لتسهيل تقديم الخدمات للأسر الفقيرة والمهمشة

مجدلاني: التنمية تعمل بجد لتسهيل تقديم الخدمات للأسر الفقيرة والمهمشة

طالب من &#34;القدس المفتوحة&#34; يحصل على براءة اختراع عن &#34;آلة زراعية بيئة متكاملة&#34;

طالب من "القدس المفتوحة" يحصل على براءة اختراع عن "آلة زراعية بيئة متكاملة"

المستشفى الأهلي يبدأ بإجراء عمليات جراحة قلب الأطفال

المستشفى الأهلي يبدأ بإجراء عمليات جراحة قلب الأطفال

حماس: مسيرات العودة نموذج ناجح في الوحدة والشراكة

حماس: مسيرات العودة نموذج ناجح في الوحدة والشراكة

عريقات: جرائم قطعان المستوطنين نتيجة لسياسات إدارة ترامب ونتنياهو

عريقات: جرائم قطعان المستوطنين نتيجة لسياسات إدارة ترامب ونتنياهو

انعقاد المنتدى الِثالث لمجلس الأعمال الفلسطيني الإيطالي المشترك في رام الله

انعقاد المنتدى الِثالث لمجلس الأعمال الفلسطيني الإيطالي المشترك في رام الله

الشرطة: 147 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة)

الشرطة: 147 ألف مسافر تنقلوا عبر (معبر الكرامة)

منوعات

شيماء سيف تنشر صورة &#34;ممنوعة من العرض&#34; في حفل زفافها

شيماء سيف تنشر صورة "ممنوعة من العرض" في حفل زفافها

ابنة هند رستم: برلنتي عبد الحميد حرمت أمي من الوصول هوليود

ابنة هند رستم: برلنتي عبد الحميد حرمت أمي من الوصول هوليود

شاهد: حلا شيحة تفشل في تجسيد فاتن حمامة.. والجمهور: دُمية بلا إحساس

شاهد: حلا شيحة تفشل في تجسيد فاتن حمامة.. والجمهور: دُمية بلا إحساس

الشيخوخة تقسو على رغدة.. شاهد كيف أصبح شكلها

الشيخوخة تقسو على رغدة.. شاهد كيف أصبح شكلها

أيمن زيدان ينشر صورة له مع والدته قبل 58 عاما

أيمن زيدان ينشر صورة له مع والدته قبل 58 عاما

ظهور نادر للفنانة المعتزلة منال عبداللطيف

ظهور نادر للفنانة المعتزلة منال عبداللطيف

لأول مرة محمد رمضان بلون شعر جديد

لأول مرة محمد رمضان بلون شعر جديد

أحمد السقا يعلق على واقعة انتحار طالب برج القاهرة

أحمد السقا يعلق على واقعة انتحار طالب برج القاهرة

أحد الجمهور يستفز أصالة ويصرخ.. شاهد ماذا قال؟

أحد الجمهور يستفز أصالة ويصرخ.. شاهد ماذا قال؟

الكشف عن مرض محمد منير الذي أجبره على الاستعانة بـ&#34;كرسي&#34; في حفله

الكشف عن مرض محمد منير الذي أجبره على الاستعانة بـ"كرسي" في حفله

عربي

بعد يومٍ من فاجعة تونس.. مصرع 17 شخصاً في انقلاب حافلة بالمغرب

بعد يومٍ من فاجعة تونس.. مصرع 17 شخصاً في انقلاب حافلة بالمغرب

شقيق البشير يخرج عن صمته ويتحدث عن نقاشات عائلية ما قبل السقوط

شقيق البشير يخرج عن صمته ويتحدث عن نقاشات عائلية ما قبل السقوط

الجوع يُطوّق اللبنانيين.. نسبة الفقر الى 50% وارتفاع الأسعار بنحو 30%

الجوع يُطوّق اللبنانيين.. نسبة الفقر الى 50% وارتفاع الأسعار بنحو 30%

مقتل وإصابة تسعة عناصر من الحشد الشعبي بهجوم لتنظيم الدولة بالعراق

مقتل وإصابة تسعة عناصر من الحشد الشعبي بهجوم لتنظيم الدولة بالعراق