الكشف عن محادثات بواشنطن للتوصل لاتفاقيات "عدم الاعتداء بين إسرائيل ودول الخليج"





وقال كاتس وفق ما نشر آران عبر صفحته على (تويتر): إن طاقماً إسرائيلياً، يجري في واشنطن محادثات مع طاقم أمريكي؛ للتوصل إلى اتفاقيات "عدم الاعتداء بين إسرائيل ودول الخليج"، مشيراً إلى أن واشنطن تعمل لدى دول الخليج لتحقيق ذلك.





وتابع: الطاقم الإسرائيلي، يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل، ومجلس الأمن القومي، بالإضافة إلى الجيش.

من جهته، نقل الصحفي الإسرائيلي، شمعون آران، تصريحات لوزير الخارجية يسرائيل كاتس، بشأن هذا الموضوع.