الكشف عن محادثات بواشنطن للتوصل لاتفاقيات "عدم الاعتداء بين إسرائيل ودول الخليج"
رام الله - دنيا الوطن
كشفت (القناة 13) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، النقاب عن محادثات تجرى في العاصمة الأمريكية، واشنطن، بهدف التوصل لاتفاقيات "عدم الاعتداء بين إسرائيل ودول الخليج".
كشفت (القناة 13) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، النقاب عن محادثات تجرى في العاصمة الأمريكية، واشنطن، بهدف التوصل لاتفاقيات "عدم الاعتداء بين إسرائيل ودول الخليج".
من جهته، نقل الصحفي الإسرائيلي، شمعون آران، تصريحات لوزير الخارجية يسرائيل كاتس، بشأن هذا الموضوع.
وقال كاتس وفق ما نشر آران عبر صفحته على (تويتر): إن طاقماً إسرائيلياً، يجري في واشنطن محادثات مع طاقم أمريكي؛ للتوصل إلى اتفاقيات "عدم الاعتداء بين إسرائيل ودول الخليج"، مشيراً إلى أن واشنطن تعمل لدى دول الخليج لتحقيق ذلك.
وتابع: الطاقم الإسرائيلي، يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والعدل، ومجلس الأمن القومي، بالإضافة إلى الجيش.
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